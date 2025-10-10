鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-10 12:30

總統賴清德今 (10) 日上午於國慶大典上發表就任第 2 年的國慶演說，賴清德表示，目前世界各國都遭遇劇烈的變化和挑戰，除了俄烏戰爭、中東局勢動盪，在經濟及產業上面臨關稅政策所帶來的衝擊，但台灣沒有被擊倒，除了股市再創新高，就業狀況也是近 25 年來最好；亞洲開發銀行將今 (2025) 年台灣經濟成長率預測值將上調至 5.1%，除了是亞洲四小龍之首，也超越了中國。

賴清德:台灣遭遇嚴峻挑戰未被擊倒，提投資三大策略確保台灣競爭優勢。(圖:總統府直播提供)

賴清德今日國慶演說聚焦以「變局中，奮起的新台灣」貫串演說核心元素。賴清德表示，今日是中華民國國慶，每年我們都齊聚一堂慶賀國家生日，但今年意義非凡，除了俄烏戰爭、中東局勢動盪，加上中國持續軍事擴張，在經濟與產業上，還有美國關稅帶來的衝擊，但台灣人民沒有被擊倒，反而創造了國際稱羨的經濟表現，據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，由百分之 3.3 大幅上調到百分之 5.1。

賴清德表示，台灣除了出口金額持續創下新高，就業狀況也創 25 年來最好，股市也連續 6 個月上漲，站上 27,301 點歷史高點，台股市值更超過 3 兆美元，成為全球第 8 大股市，外匯存底也首度突破 6 千億美元大關，創歷史新紀錄。

賴清德強調，這些亮眼的經濟成果，是台灣半導體、資通訊、電子零組件等相關產業帶頭，所締造的輝煌紀錄，它們在全球供應鏈占有的優勢地位，是來自長期累積的技術及製造能力、獨特的商業模式，配合政府科學園區等關鍵政策所匯聚而成，是幾十年共同努力所淬鍊出來的重大產業成就，是全體台灣人民的資產。

賴清德也說，許多引領台灣經濟發展的隱形冠軍、傳產和中小微企業，正面臨數位與淨零轉型的壓力，更多勞工朋友，正在面對 AI 浪潮下，工作機會、薪資、物價與生活成本的擔憂與不安，農民也正面臨農村老化與市場開放的衝擊，但政府不會輕忽這些挑戰全力協助傳產、中小微企業、受薪家庭，以及農漁民朋友。

政府除了已提出 930 億元關稅影響支持方案，將協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關，也將每年投入上百億元幫助中小微企業，導入 AI 人工智慧，邁向數位、淨零升級轉型，來因應挑戰，而針對傳統的工具機、螺絲螺帽，以及比較辛苦的個別產業，也會分別提出對策，積極協助提升競爭力，開拓市場。

賴清德指出，未來將採取三大策略，確保台灣的競爭優勢：第一，擴大投資，深耕台灣。「投資台灣三大方案」成果豐碩，投資金額已經突破 2.5 兆元，創造超過 16 萬個工作機會，行政院已經在 7 月通過將方案延長到 2027 年，不只擴大適用產業、放寬讓全球海外台商與外國人投資企業適用，政府也持續優化投資環境，新增貸款額度 7,200 億元，招商引資加碼投資台灣，預估可帶來 1.2 兆資金與 8 萬個就業機會。

第二，深化國際經貿合作，布局全球。台灣和英國在「提升貿易夥伴關係協議」的架構下，進一步簽署了「投資」、「數位貿易」，以及「能源與淨零排放」等三項領域協議，這標誌著台英經貿關係進入新的里程碑，展現雙方對高標準國際經貿規範的承諾，為彼此在科技和先進製造等戰略性產業的合作，奠定基礎。

未來，台灣也將秉持互利互惠原則，和更多友盟國家簽署雙邊經貿合作協議，並且積極進行對美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決台美貿易逆差，以及深化產業合作，讓台灣經濟發展鏈結國際，大步向前。

第三，打造護國群山，厚植台灣產業實力因應數位化時代的來臨。推動「AI 新十大建設」，除了讓台灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入 AI 工具，並推動 AI 在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化的時代，更繼續在全球科技發展上，站穩領先地位。