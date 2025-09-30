賴清德：未來4年採購100億美元美農產品 美農業部：開放台灣鳳梨銷美

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-30 20:30

總統賴清德今 (30) 日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格 (Luke Lindberg) 時表示，台灣業者規劃在未來 4 年採購近 100 億美元 (約台幣 3,050 億元) 的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等，除了加速台灣畜產業生產效率，也有助於提升台灣糧食安全。

總統賴清德。(圖:總統府提供)

賴清德表示，目前台灣是美國第 7 大貿易夥伴及第 7 大農產品出口市場；而美國也已成為台灣最大海外投資對象以及最大農產品出口市場，顯示雙邊在農業及經貿領域彼此的需要及堅實的合作。

賴清德強調，本 (9) 月台灣再次籌組農訪團訪問華府及相關農業州，包括林德柏格次長的居住地—南達科他州，展現台灣對持續提升台美貿易夥伴關係的決心。訪問團在訪美期間，台美雙方業者簽署採購意向書，台灣業者規劃在未來 4 年採購 100 億美元的黃豆、小麥、玉米及牛肉等美國農產品，希望藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率，美國農產品也有助於提升台灣糧食安全。

林德柏格致詞時則表示，感謝台灣消費者持續購買美國農產品，台灣的進口農產品及食品中有 25% 來自美國，也為台灣糧食安全做出貢獻。