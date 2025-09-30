賴清德：未來4年採購100億美元美農產品 美農業部：開放台灣鳳梨銷美
鉅亨網記者黃皓宸 台北
總統賴清德今 (30) 日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格 (Luke Lindberg) 時表示，台灣業者規劃在未來 4 年採購近 100 億美元 (約台幣 3,050 億元) 的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等，除了加速台灣畜產業生產效率，也有助於提升台灣糧食安全。
賴清德表示，目前台灣是美國第 7 大貿易夥伴及第 7 大農產品出口市場；而美國也已成為台灣最大海外投資對象以及最大農產品出口市場，顯示雙邊在農業及經貿領域彼此的需要及堅實的合作。
賴清德強調，本 (9) 月台灣再次籌組農訪團訪問華府及相關農業州，包括林德柏格次長的居住地—南達科他州，展現台灣對持續提升台美貿易夥伴關係的決心。訪問團在訪美期間，台美雙方業者簽署採購意向書，台灣業者規劃在未來 4 年採購 100 億美元的黃豆、小麥、玉米及牛肉等美國農產品，希望藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率，美國農產品也有助於提升台灣糧食安全。
林德柏格致詞時則表示，感謝台灣消費者持續購買美國農產品，台灣的進口農產品及食品中有 25% 來自美國，也為台灣糧食安全做出貢獻。
據總統府表示，林德柏格強調，繼上周台灣農業部長率領「農產品貿易赴美友好訪問團」後，此次美國訪團也帶著善意而來，決定開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場，希望這項宣布能在中秋佳節到來之際，為台灣許多家庭帶來歡樂和富足，期盼雙方關係持續發展、共同繁榮。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美農民哭暈！中國爆買阿根廷大豆 從20船追加至35船
- 中國轉向阿根廷訂購10船大豆 美豆痛失數十億美元商機
- 〈明年最低工資漲〉調薪參採3大指標 勞經兩部下周研議關稅衝擊產業配套措施
- 蕭美琴：美商持續布局、投資台灣 台美關稅將爭取最有利條件
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇