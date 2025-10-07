鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-07 16:02

總統賴清德近期接受美國電子媒體專訪，針對兩岸關係、區域情勢、國防、台美經貿關係及我國社福政策進行回應。對台美在先進科技、晶片製造和 AI 產業發展等領域為經濟合作夥伴，賴清德表示，目前在全球半導體生態系中，美國獲 80％利益，仍居於龍頭地位，台灣除了樂意跟美國共同努力，美國在邁入 AI 世界中心的時候，相信台積電 (2330-TW) 將扮演關鍵角色。

賴清德：半導體生態系美國獲8成利益，台積電能助美國成為AI世界中心。(圖:總統府提供)

賴清德接見美國「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝及美國廣播節目主持人賽斯頓專訪，專訪內容於今 (7) 日播出。美媒詢問，全球正密切關注 AI 及其發展，尤其是美國，台積電在亞利桑那州建設的卓越廠房也引起大家濃厚興趣。請問您對臺美在先進科技、晶片製造和人工智慧等領域的經濟夥伴關係有何看法

賴清德回應，台灣科技產業的確有不錯表現，也是台灣數十年來產官學研共同合作及台灣人民支持下的結果，但台積電或台灣半導體產業只是生態系的一部分，並非全部。他認為為，整個半導體生態系包括美國是創新、研發、設計，也是最大的市場；日本有材料和設備；韓國有快速記憶體，台灣是晶圓的邏輯製造；荷蘭還擁有重要的半導體製造設備。

賴清德強調，整個半導體生態系裡美國獲得 80% 的利益，所以美國仍居於龍頭地位。面對未來 AI 時代來臨，整個半導體生態系每個國家都非常重要，美國還是要繼續領先全世界，台灣很樂意跟美國一起努力，共同協助美國再工業化並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。