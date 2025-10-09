馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車報廢 政府每輛車最高慰助5萬元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
交通部公路局為協助花蓮民眾儘速處理因馬太鞍溪堰塞湖溢流受損不堪使用之車輛，今 (9) 日宣布，自本 (10) 月 7 日起，民眾只要完成車輛報廢登記，由交通部辦理汽車及大型重型機車每輛慰助新台幣 5 萬元、機車及微型電動二輪車每輛慰助 1 萬元。
因颱風帶來豪雨侵襲，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致車輛受損需辦理報廢，為慰助災區受災民眾報廢車輛所受之損失，交通部公路局啟動馬太鞍溪堰塞湖溢流致車輛受損報廢慰助方案。
經公路局統計，自 10 月 7 日至昨 (8) 日止，花蓮監理站進駐中央一站式服務平台已受理的慰助案件為汽車 241 件，機車 364 件及微型電動二輪車 25 件，共 630 件申請。
另為照顧災區民眾權益，公路局已公布「0923 樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾如持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，補發行照、駕照等免徵所需之規費；另受災民眾在罰單、定期檢驗、汽燃費及職業駕照審驗等均可展延至明 (2026) 年 3 月 31 日前申辦，以降低民眾財損壓力。
