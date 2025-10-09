鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-09 20:08

交通部公路局為協助花蓮民眾儘速處理因馬太鞍溪堰塞湖溢流受損不堪使用之車輛，今 (9) 日宣布，自本 (10) 月 7 日起，民眾只要完成車輛報廢登記，由交通部辦理汽車及大型重型機車每輛慰助新台幣 5 萬元、機車及微型電動二輪車每輛慰助 1 萬元。

馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車報廢，政府每輛車最高慰助5萬元。(圖:公路局提供)

因颱風帶來豪雨侵襲，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致車輛受損需辦理報廢，為慰助災區受災民眾報廢車輛所受之損失，交通部公路局啟動馬太鞍溪堰塞湖溢流致車輛受損報廢慰助方案。

經公路局統計，自 10 月 7 日至昨 (8) 日止，花蓮監理站進駐中央一站式服務平台已受理的慰助案件為汽車 241 件，機車 364 件及微型電動二輪車 25 件，共 630 件申請。