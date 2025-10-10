賴清德發表國慶演說 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-10-10 19:38

今天是雙十國慶，總統賴清德在國慶演說時表示，期待中國能體現大國責任，停止扭曲聯合國大會第 2758 號決議以及二戰歷史文件，並放棄以武力、脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

賴清德總統今天發表國慶演說。（圖：賴清德臉書）

賴清德向國人和國際社會宣示，今年底將提出國防特別預算；明年度國防預算，按照北約（NATO）的標準，將超過國內生產毛額（GDP）3%，2030 年前達到 GDP 5%，展現守護國家的決心。

賴清德稱，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，是國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。

大陸國務院台辦發言人陳斌華今天對此表示，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。只有堅持一個中國原則和「九二共識」，台海和平穩定才有切實保障。

陳斌華提到，賴清德在今天的講話中頑固堅持「台獨」立場，渲染「大陸威脅」，鼓噪「民主對抗威權」，歪曲二戰歷史和聯大第 2758 號決議，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」、擴軍備戰。