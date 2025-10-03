賴清德：台股持續創新高 呼籲民眾要對台灣有信心
鉅亨網記者黃皓宸 台北
賴清德總統今 (3) 日前往屏東參香祈福，向當地鄉親說明政府照顧民眾的各項政策，並感謝民眾發揮愛心與團結互助的精神。賴清德在致詞時強調，台灣近期股市破紀錄創新高，經濟成長率也是亞洲四小龍第一，甚至贏過日本、美國及中國，呼籲民眾要對台灣有信心。
台股今日無畏中秋連假前夕，仍展現多頭氣勢，終場收 26761.06 點再創新高。
對此，賴清德表示，台灣從前總統蔡英文到他任內，全力為人民開創經濟新局，他認為首先要把台灣顧好，第 2 會把經濟發展好，台灣近期股市破紀錄，甚至贏過日、美、中等國。
賴清德說，此次颱風在花蓮造成重大災情，但全台有很多志工到花蓮，光復鄉人口才 1 萬多人，但在上周三日連假，第一天有 3 萬多人、第二天 4 萬 2000 多人、第三天 4 萬 3000 多人拿著鏟子前往救災，他感謝台灣人很有愛心。
賴清德重申，政府會顧好台灣，在台灣稅收持續增加下，就要照顧民眾，這幾年來政府不斷擴大對社會投資，包括「0-6 歲國家一起養」、補助私大學雜費，以及由長照 2.0 升級至 3.0，這些政策都到他任內持續不斷在推動。
在談及屏東各項建設時，賴清德表示，在交通建設方面，除了高鐵 (2633-TW) 南延至屏東，政府也將加速規劃推動「屏南快速道路」，行政院已核定可行性研究報告，還有許多工作會一件件完成，一定會努力讓屏東越來越進步，也讓台灣均衡發展。
