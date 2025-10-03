鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-03 17:48

賴清德總統今 (3) 日前往屏東參香祈福，向當地鄉親說明政府照顧民眾的各項政策，並感謝民眾發揮愛心與團結互助的精神。賴清德在致詞時強調，台灣近期股市破紀錄創新高，經濟成長率也是亞洲四小龍第一，甚至贏過日本、美國及中國，呼籲民眾要對台灣有信心。

賴清德:台股持續創新高，呼籲民眾要對台灣有信心。(圖:總統府提供)

台股今日無畏中秋連假前夕，仍展現多頭氣勢，終場收 26761.06 點再創新高。

對此，賴清德表示，台灣從前總統蔡英文到他任內，全力為人民開創經濟新局，他認為首先要把台灣顧好，第 2 會把經濟發展好，台灣近期股市破紀錄，甚至贏過日、美、中等國。

賴清德說，此次颱風在花蓮造成重大災情，但全台有很多志工到花蓮，光復鄉人口才 1 萬多人，但在上周三日連假，第一天有 3 萬多人、第二天 4 萬 2000 多人、第三天 4 萬 3000 多人拿著鏟子前往救災，他感謝台灣人很有愛心。