日本首相高市早苗內閣周五 (26 日) 批准了下一財年 (從明年 4 月開始) 的初步預算案。在新預算案中，日本經濟產業省對尖端半導體和人工智慧 (AI) 發展的預算支持，勢將增長近三倍，達到約 1.23 兆日元 (79 億美元)。

由於晶片和 AI 領域的支出大幅增加，經濟產業省的整體預算較上年增長約 50%，達到 3.07 兆日元。

這項初步預算計畫將於新年在國會進行辯論。

在具體分配方面，經濟產業省為國家支持的晶片企業 Rapidus 株式会社 準備了 1,500 億日元，使政府對該企業的累計投資達到 2,500 億日元。針對 AI 領域，政府計畫投入 3,873 億日元，用於開發國內基礎 AI 模型、強化數據基礎設施，以及發展「物理 AI」(即 AI 控制機器人及機械)。

這一預算飛躍的背景是，在日本試圖強化其在邊緣科技領域的能力之際，美國和中國正在該領域快速推進。日本也希望藉此確保關鍵技術的供應鏈取得更佳的管道。為了提供更穩定的資金支持，政府計畫未來主要通過常規預算來確保晶片和 AI 的額外資金，而非透過以往非定期的額外預算方式。