鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-10 11:40

據報導，由於技術問題，電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 已決定放棄原定今年生產數千台 Optimus 人形機器人的計畫，使馬斯克在機器人領域的雄心暫時受阻。

傳特斯拉Optimus人形機器人停產！馬斯克機器人夢面臨挑戰。(圖：Shutterstock)

根據《The Information》報導，特斯拉工程團隊在 Optimus 手部與前臂設計上遭遇重大技術瓶頸，無法實現類人靈活操作。團隊成員指出，這是整個工程中最具挑戰性的部分。

早在 6 月，來自中國供應鏈的消息便顯示，特斯拉已暫停採購 Optimus 零部件，集中調整人形機器人的軟硬體技術細節。

在硬體方面，Optimus 的關節電機在搬運重物時容易過熱，溫度甚至飆升至警戒線，迫使機器人降速或停機，且目前 2.3kWh 電池僅能支持不到 2 小時的持續運作，無法滿足工業應用需求。

軟體方面，消息則指出，Optimus 在特斯拉工廠的實際搬運效率不到人工的一半。經過多輪嘗試仍無法突破，導致大量 Optimus 人形機器人缺失手部零件而無法組裝完成。因此，特斯拉決定暫停生產，將資源集中於設計改進。

不只如此，特斯拉人形機器人的安全問題也備受關注。2023 年 7 月 22 日，50 歲員工 Peter Hinterdobler 在加州弗里蒙特工廠協助拆卸 Model 3 生產線上的大型機器人時，遭手臂重約 3632 公斤的 Optimus 擊中倒地失去知覺。

Hinterdobler 近日將特斯拉及其供應商發那科美國公司告上法庭，提出 5100 萬美元天價賠償。

他指控特斯拉未將機器人放置在指定區域，也未確保斷電安全，並稱公司拒絕提供事故影片。訴訟目前仍在進行中。

馬斯克原計畫明年生產 5 萬台 Optimus 並將其送上火星，此目標先被下調至明年 2000 台，至今年 7 月實際產量僅數百台，不到原計畫的十分之一，如今更面臨全面停產。