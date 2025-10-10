鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-10 09:30

‌



特斯拉薪酬方案驚人！路透：馬斯克未達高難度目標也可入袋數百億。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，根據特斯拉董事會的提案，馬斯克需要在自動駕駛、機器人技術，以及公司市值與獲利上「徹底改變特斯拉與人類社會」才能完全解鎖薪酬；若未達標，則「一分錢也拿不到」。

‌



然而，《路透》調查發現，僅靠部分相對容易的目標，馬斯克就可能獲得超過 500 億美元的股票薪酬。

研究機構 Equilar 的分析指出，即使只完成兩個最容易的目標，再加上股價適度增長，馬斯克仍可淨賺 260 億美元。

四位汽車專家表示，馬斯克的汽車銷售目標「極其容易達成」。

若馬斯克在未來十年平均每年賣出 120 萬輛汽車，並且特斯拉的市值從目前的 1.4 兆美元增長至 2035 年的 2 兆美元（遠低於長期市場平均增長），他就能獲得 82 億美元的股票獎勵。

而這一數字，甚至比特斯拉在 2024 年的銷售量少了 50 萬輛。

另外，六位機器人及自駕產業專家審視馬斯克目標後指出，特斯拉另外三項產品開發目標表述相當模糊，可能讓馬斯克在「未必顯著提升公司獲利」的情況下，仍能獲得可觀的股票薪酬。

對此，特斯拉董事會則回應：「除非公司市值幾乎翻倍，且達成經營里程碑，否則這份薪酬方案對馬斯克而言其實一文不值。」

根據提案，馬斯克必須至少擔任特斯拉高層七年半才能獲得股票獎勵，但一旦達成條件，獲得股票獎勵，馬斯克即可立即享有相應投票權。

馬斯克上個月在社交平台 X 表示，這份方案「與其說是關於薪酬，不如說是為了確保我在特斯拉擁有足夠影響力，以保障建造數百萬台機器人時的安全」。