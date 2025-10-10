鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 03:00

美國總統川普周四 (9 日) 表示，他的政府計畫藉由正在進行的政府關門，永久削減部分受到民主黨支持的計畫與經費，進一步加深國會僵局。這場關門始於 10 月 1 日，截至目前已進入第九天，仍看不到化解跡象。

美國政府關門第九天 川普放話切斷民主黨資金(圖:Reuters/TPG)

川普在白宮內閣會議上直言：「我們只削減民主黨的計畫。」他強調，這些都是「民主黨很受歡迎的計畫，但共和黨坦白說並不喜歡。」他並將責任推給民主黨，聲稱對手「自找的」，且將「嚐到一點自作自受的滋味」。

‌



這並非川普首次在資金僵局中釋出強硬訊號。早在一周前，他就在社群平台 Truth Social 發文指出，國會未能通過預算讓政府停擺，反而給了他一個「前所未有的機會」來削減他口中「民主黨機構」的資源。他同時表示，將與白宮預算局局長伏特 (Russell Vought) 討論削減方向。

事實上，在政府關門的首日，伏特便宣布凍結紐約市基礎建設項目約 180 億美元的資金，並取消大約 80 億美元的氣候相關補助，主要針對民主黨傾向州份。隨後兩天，他又進一步表示，芝加哥交通計畫約 21 億美元的資金也遭到擱置。

根據《Semafor》周二報導，白宮方面還在考慮取消額外約 120 億美元的清潔能源計畫資金，顯示川普政府正把這場關門視為削減民主黨優先計畫的槓桿。川普也在會議中強調，這些措施是對民主黨的回擊，讓他們「稍微嚐嚐自己製造的後果」。

這場關門危機起因於國會兩黨無法在新會計年度開始前通過撥款法案。共和黨方面希望通過一項臨時支出法案，將資金大致維持現有水準至 11 月 21 日；而民主黨則堅持，任何資金法案都必須納入更多健保措施，例如延長《平價健保法案》(Affordable Care Act) 保費補貼，以避免年底到期。