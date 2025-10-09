甲骨文雲端獲利卡關，AI熱潮恐現泡沫？美股AI板塊前景大解析！

search icon



  1. 媒體報導甲骨文上季伺服器租賃業務毛利率僅 14%，遠低於傳統軟體業務約 70%，甚至低於部分非科技零售業。因小批量租賃英偉達芯片，部分業務錄得虧損，導致股價盤中重挫逾 7%，收跌 2.5%。
  2. 甲骨文 RPO 合約金額暴增至 4,550 億美元，未來 8 年營收高度可預期。OpenAI 五年 3,000 億美元合約為主要推手，Meta、xAI 等潛在大單亦受關注。雲端基礎建設年增率達 55%，但高槓桿與資本支出壓力短期恐影響獲利。
  3. 甲骨文 ROE 高達 69%，主因高槓桿（負債約 820 億美元，現金約 110 億美元），雖放大股東回報但財務風險提升。雲端基礎建設未來五年 CAGR 預估 70%，短期因資料中心擴建，營業利潤率可能下滑，AI 基礎建設毛利率僅約 40%。

| 總經與政策焦點

  1. 特朗普宣布美國將對加拿大徵收關稅，並認為加拿大會接受。美加領袖會談聚焦貿易及加沙議題，特朗普強調美國將公平對待加拿大，汽車及鋼鐵領域已做出妥協，正研究降低部分關稅方案。
  2. 高盛上調 2026 年底黃金目標價至每盎司 4,900 美元，主因西方 ETF 及央行資金持續流入，推動金價自 8 月 26 日以來上漲 17%。黃金期貨首次收盤突破 4,000 美元，反映資金流入動能強勁。
  3. 美國政府關門進入第二週，兩黨分歧聚焦醫療補貼法案。高盛預估 10 月 15 日軍人發薪日為關鍵，若屆時仍未復工，政治壓力將大增。特朗普表態願意討論健康議題，民主黨可能同意短期重啟政府。
  4. 美聯儲局理事米蘭表示通脹風險可控，支持持續減息，預估中性利率約 0.5%。他認為「最大就業」與「物價穩定」目標並無嚴重衝突，人口增長放緩及關稅政策對通脹影響有限，對通脹前景持樂觀態度。

