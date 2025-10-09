〈進出口統計〉9月出口年增33.8%！前三季4526億美元年增近3成史上最旺

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-09 18:03

‌



財政部今（9）日公布海關進出口貿易初步統計，受惠於全球人工智慧（AI）產業鏈持續強勁拉貨，加上消費性電子新品備貨效應，9 月出口表現亮眼，金額衝上 542.5 億美元，創下歷年單月第三高，較上年同月大幅成長 33.8%，寫下連續第 23 個月正成長的佳績。且前三季總出口金額達 4,526.8 億美元，較上年同期大幅成長 29.7%，創歷年同期最佳。第三季出口 1,694.2 億美元，資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創歷年單季新高。

9月出口年增33.8%！前三季4526億美元年增近3成史上最旺。（圖：財政部提供）

從單月出口貨品別來看，AI 商機是驅動出口成長的最強引擎。資通與視聽產品出口值高達 192.7 億美元，較去年同期狂增 86.9%，其中又以電腦及其附屬單元的出口暴增 1.3 倍最為突出，顯示全球對於 AI 伺服器、高效能運算（HPC）等硬體設備的需求正在加速釋放。

‌



此外，作為 AI 核心的電子零組件出口亦創下單月新高，達 214.3 億美元，年增 25.6%，其中積體電路增幅達 27.1%，進一步印證了 AI 晶片的需求熱度。資通與視聽產品及電子零組件合計佔總出口比重超過七成（72.4%），成功抵銷了傳統產業貨類，如紡織品和塑橡膠製品因市況不佳導致的外銷疲軟。

累計今年 1 至 9 月，總出口金額達 4,526.8 億美元，較上年同期大幅成長 29.7%，規模值創歷年同期最佳。其中，第三季出口 1,694.2 億美元，年增 36.5%，資通與視聽產品、電子零組件出口值皆創歷年單季新高，為整體經濟表現注入強心針。

在主要出口市場方面，9 月對各大市場全面上揚。對美國出口增幅尤其驚人，年增率高達 51.6%，其中資通與視聽產品出口更呈倍數增長（年增 1.0 倍）。累計前三季對美國出口規模已達 1,304.9 億美元，較去年同期激增 54.9%，顯示全球供應鏈在 AI 浪潮下持續重組。

出口暢旺的同時，進口也呈現同步升溫。9 月進口 418.6 億美元，亦為歷年單月第三高，年增 25.1%。這主要歸因於 AI 產業鏈的國際分工需求上升，以及企業購置資本設備的持續增加。其中，資本設備進口年增 57.4%，半導體設備進口更激增 89.5%，突顯廠商為因應 AI 需求而積極擴充產能與技術升級的趨勢。