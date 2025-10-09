台積電Q3營收9899億元 季增6%超標、創下單季新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (9) 日公布 9 月營收 3,309 億 8,000 萬元，月減 1.4%，年增 31.4%，第三季合併營收 9,899 億 1,800 萬元，季增 6.01%，年增 30.31%，累計前三季營收 2 兆 7,629 億 6,400 萬元，年增 36.4%。受惠 AI、HPC 需求熱絡，加上新台幣匯率升值幅度低於原預期，推升台積電營收超標，並創下單季新高。
台積電原預估，第三季美元營收達 318 至 330 億元，中位數季增 7.7%，但若以 1 美元兌新台幣 29 元推算，新台幣營收約為 9222 至 9570 億元，中位數約與第二季相當至小幅成長，但受惠新台幣匯率近期走貶，升值幅度低於預期，也推升台積電營收表現優預期。
台積電近日在 AI 議題不斷延燒下，今日股價再度大漲近 3%、來到 1455 元，創下歷史新高，終場則在獲利了結賣壓調節下，漲幅收斂，收在 1440 元，同樣締造收盤新高。
展望後市，外資紛紛看好，台積電受惠 AI 晶片持續供不應求，第四季美元營收仍有機會向上，改寫單季新高，全年美元營收挑戰超越年增 30% 的目標。
