駁斥產能外移說 龔明鑫：台積電「最賺錢」與「最先進」製程穩留台灣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-08 10:34

龔明鑫：台積電「最賺錢」與「最先進」製程穩留台灣 支持立足台灣、擴展海外。

「現在正是佈局全球的時機。」龔明鑫指出，台積電等企業本來就有在美國、德國、日本投資的規劃。政府的角色是提供支援，包括行政上的協助，以及在金融上的可行協助。這類協助涵蓋了與海外政府的溝通，為企業爭取當地在生活便利、交通、甚至租稅優惠或補貼上的有利條件。

針對外界盛傳的「先進製程產能可能外移，甚至美國可能取得八成產能」等疑慮，龔明鑫直接駁斥「五五波」甚至更懸殊比例的傳聞。他以台積電的佈局為例說明：雖然台積電在美國的規劃引人注目，但其在台灣的佈局遠超海外。

龔明鑫透露，據他所了解，台積電目前在台灣已透露的規劃廠區數量，事實上已經超過十幾座，未來可能還會增加更多。因此，從量的角度來看，台灣將持續是台積電生產製造的最大基地。

龔明鑫強調，雖然美國對半導體發展有其期待，但台積電的母公司仍在台灣，主導權也依然是台積電。從過去的經驗與未來的預期來看，台灣的廠區會是最賺錢的廠。

龔明鑫指出：「台積電最先進的製程還是會落腳在台灣，以量來講，最大的量還是會在台灣生產製造，因為台灣的廠還是會是最賺錢的廠。」這不僅確立了台灣在全球半導體供應鏈中的核心地位，也向國際證明，技術的領先性與規模化的最大生產量將持續深耕於台灣本土。