駁斥產能外移說 龔明鑫：台積電「最賺錢」與「最先進」製程穩留台灣
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部長龔明鑫今（8）日上午在出席立法院聯席會議前接受媒體聯訪，針對台灣政府如何支持半導體產業的全球擴展，特別是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的海外投資策略詳細說明。他強調，政府的決策發展一貫秉持總統的施政承諾，即「立足台灣，行銷世界」，即使台積電規劃在美國、德國和日本等地設廠，最先進的製程與最大的生產量仍保留在台灣，並駁斥外界關於先進製程產能大幅外移的傳聞。
龔明鑫首先說明，台灣政府支持企業全球佈局的原則非常清楚：只要能夠獲利，且有助於國家產業發展和安全，政府都將予以鼓勵和協助。這項政策延續了過去成功的「台商回台」及「投資台灣三大方案」，這些方案已吸引了近新台幣三兆元的投資，而台灣半導體、特別是台積電在島內的投資規劃依然相當可觀。
「現在正是佈局全球的時機。」龔明鑫指出，台積電等企業本來就有在美國、德國、日本投資的規劃。政府的角色是提供支援，包括行政上的協助，以及在金融上的可行協助。這類協助涵蓋了與海外政府的溝通，為企業爭取當地在生活便利、交通、甚至租稅優惠或補貼上的有利條件。
針對外界盛傳的「先進製程產能可能外移，甚至美國可能取得八成產能」等疑慮，龔明鑫直接駁斥「五五波」甚至更懸殊比例的傳聞。他以台積電的佈局為例說明：雖然台積電在美國的規劃引人注目，但其在台灣的佈局遠超海外。
龔明鑫透露，據他所了解，台積電目前在台灣已透露的規劃廠區數量，事實上已經超過十幾座，未來可能還會增加更多。因此，從量的角度來看，台灣將持續是台積電生產製造的最大基地。
龔明鑫強調，雖然美國對半導體發展有其期待，但台積電的母公司仍在台灣，主導權也依然是台積電。從過去的經驗與未來的預期來看，台灣的廠區會是最賺錢的廠。
龔明鑫指出：「台積電最先進的製程還是會落腳在台灣，以量來講，最大的量還是會在台灣生產製造，因為台灣的廠還是會是最賺錢的廠。」這不僅確立了台灣在全球半導體供應鏈中的核心地位，也向國際證明，技術的領先性與規模化的最大生產量將持續深耕於台灣本土。
政府對台積電海外投資的態度，龔明鑫表示，由於這是產業基於訂單佈局的需要，政府將全力支持。除了行政協助外，若有需要，政府也將提供金融上的協助。這項支持是為了讓台積電在立足台灣的同時，能更順暢地在全球市場擴展其影響力，同時將獲利與技術主導權帶回台灣，持續鞏固台灣作為全球半導體領導核心的地位。
延伸閱讀
