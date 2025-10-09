輔信迷你電腦、醫療專案訂單帶動 9月營收年增逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
輔信 (2405-TW)9 月受惠迷你電腦的企業行客戶，對小型化、無風扇、高效能等需求明確，帶動 9 月高階機種出貨月增雙位數百分比，加上 15.6 吋 All-in-One PC 醫療專案訂單順利出貨，推升 9 月營收達 1.6 億元，年月雙增，且年增超過 2 成。
輔信 9 月營收 1.6 億元，月增 5.51%，年增 26.45%；第三季營收 4.46 億元，季增 9.31%，年增 11.76%；累計今年前三季營收 12.85 億元，年增 1.37%。
輔信指出，All-in-One PC 與工業 Panel PC 均進入醫療領域，All-in-One PC 用於醫療前端資訊顯示、就診作業管理，強調操作便利與即時資料呈現；Panel PC 則面向病房、手術室、檢驗設備等高規格要求的醫療環境。
工業電腦部分，輔信持續開發新的專案機會，目前計劃穩步推進中，首要聚焦歐美市場的工控客戶，隨著客戶及應用基礎擴大，工業電腦產品線可望逐步累積未來銷售動能。
至於 AI PC，輔信已推出涵蓋英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US) 及輝達 (NVDA-US) 平台的商業與工控機種。輔信藉由其在商業及工業中高階機種的多元架構支援，以滿足不同場景下的邊緣 AI 解決方案需求，並進一步拓展產品應用深度與銷售廣度。
