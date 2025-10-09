輔信迷你電腦、醫療專案訂單帶動 9月營收年增逾2成

‌



工業電腦部分，輔信持續開發新的專案機會，目前計劃穩步推進中，首要聚焦歐美市場的工控客戶，隨著客戶及應用基礎擴大，工業電腦產品線可望逐步累積未來銷售動能。

至於 AI PC，輔信已推出涵蓋英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US) 及輝達 (NVDA-US) 平台的商業與工控機種。輔信藉由其在商業及工業中高階機種的多元架構支援，以滿足不同場景下的邊緣 AI 解決方案需求，並進一步拓展產品應用深度與銷售廣度。