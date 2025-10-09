鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-09 10:29

台股今 (9) 日受美股科技股持續噴高帶動下，早盤開高後，一度大漲 400 點，再創 27,463 歷史新高；台積電 (2330-TW) 儘管漲多遭外資連日減碼，但即將公布營收及下周四 (16 日) 即將舉行法說會，仍獲法人寄予高度期待，股價也一度衝高至 1455 元新天價。

〈台股開盤〉攻高無極限 台積電飆風再起 漲400點再創37463點新高。(鉅亨網資料照)

權值股部分，除台積電再創新天價外，台達電 (2308-TW) 早盤 漲 1%；聯發科 (2454 -TW) 漲 1.12%；富邦金 (2881-TW) 漲 1.47%；南亞科 (2408-TW) 今日恢復出關，開高漲逾半根停板，帶動記憶體族群維持近期強勢表現。

鴻海 (2317-TW) 則是傳收購日產汽車廠「談判破局」，跌 1.33%；廣達 (2382-TW) 受 9 月營收創史上第 3 高激勵，開盤漲 1%，但受獲利賣壓影響，早盤翻黑跌 1.96%。

法人表示，台廠面臨川普 (半導體復興、關稅等) 政策步步進逼，雖說機會與風險並存，但恐承壓者較多，惟近期台電子股明顯相對強勢，值股市評價高檔之際，拉高電子股的基期風險，在傳產為主的低基期題材股，受惠於基期補漲與資金風險趨避需求，上揚機會相對轉增