〈電子五哥營收〉iPhone 17和通訊產品出貨大成長 和碩9月營收月增74%重返千億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-09 16:12

和碩 (4938-TW) 受惠蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列上市，帶動出貨表現，加上通訊產品 9 月出貨同樣有好表現，今 (9) 日公告 9 月營收 1149.09 億元，年月雙成長，且月增超過 7 成，重回千億元關卡。

iPhone 17和通訊產品出貨大成長 和碩9月營收月增74%重返千億。(鉅亨網資料照)

和碩 9 月營收 1149.09 億元，月增 74.52%，年增 5.17%；第三季營收 2578.56 億元，季減 3.55%，年減 12.36%；累計今年前三季營收 7976.25 億元，年減 0.09%。和碩指出，消費性產品及通訊產品兩大業務月對月皆有成長，在兩大業務帶動下，推升 9 月營收表現。

至於筆電出貨，和碩 9 月筆電出貨 80 至 85 萬台，月對月、年對年皆持平；第三季出貨 240 萬台，季增 1.05%，年減 4.95%。和碩指出，原先預期第三季筆電出貨季對季將下滑個位數百分比，不過第三季呈現季增，優於預期。