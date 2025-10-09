營收速報 - 2025年10月9日台股中小型公司9月營收一覽（新增438家）
鉅亨網新聞中心
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月9日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計858家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|聯上發-建材營造業
|9,757萬
|19374.5%
|皇普-建材營造業
|16.81億
|7227.5%
|泰福-KY-生技醫療業
|8,486萬
|3916.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇龍-建材營造業
|984萬
|24497.5%
|聯上發-建材營造業
|9,757萬
|15764.6%
|順藥-生技醫療業
|427萬
|2367.6%
9月已公布營收一覽
截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達858家。其中營收年增大於 25％有215家，年增小於-20％有121家。
9月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|87家
|介於10～50億
|>= 0%
|131家
|介於10～50億
|< 0%
|77家
|介於10～50億
|<= -20%
|83家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|128家
|小於10億
|>= 0%
|192家
|小於10億
|< 0%
|121家
|小於10億
|<= -20%
|83家
9月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|聯上發-建材營造業
|9,757萬
|19374.5%
|皇普-建材營造業
|16.81億
|7227.5%
|因華-生技醫療業
|569萬
|4081.6%
|泰福-KY-生技醫療業
|8,486萬
|3916.1%
|雲象科技-生技醫療業
|2,415萬
|3558.3%
9月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|皇龍-建材營造業
|984萬
|24497.5%
|台睿-生技醫療業
|368萬
|22900.0%
|聯上發-建材營造業
|9,757萬
|15764.6%
|心誠鎂-生技醫療業
|377萬
|7587.8%
|順藥-生技醫療業
|427萬
|2367.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
