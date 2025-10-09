search icon



營收速報 - 2025年10月9日台股中小型公司9月營收一覽（新增438家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月9日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計858家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 9,757萬 19374.5%
皇普-建材營造業 16.81億 7227.5%
泰福-KY-生技醫療業 8,486萬 3916.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇龍-建材營造業 984萬 24497.5%
聯上發-建材營造業 9,757萬 15764.6%
順藥-生技醫療業 427萬 2367.6%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達858家。其中營收年增大於 25％有215家，年增小於-20％有121家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 87家
介於10～50億 >= 0% 131家
介於10～50億 < 0% 77家
介於10～50億 <= -20% 83家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 128家
小於10億 >= 0% 192家
小於10億 < 0% 121家
小於10億 <= -20% 83家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 9,757萬 19374.5%
皇普-建材營造業 16.81億 7227.5%
因華-生技醫療業 569萬 4081.6%
泰福-KY-生技醫療業 8,486萬 3916.1%
雲象科技-生技醫療業 2,415萬 3558.3%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇龍-建材營造業 984萬 24497.5%
台睿-生技醫療業 368萬 22900.0%
聯上發-建材營造業 9,757萬 15764.6%
心誠鎂-生技醫療業 377萬 7587.8%
順藥-生技醫療業 427萬 2367.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收9月營收建材營造業聯上發建材營造業聯上發

相關行情

台股首頁我要存股
聯上發10.7+0.94%
皇普29.15+3.55%
泰福-KY52.8+0.57%
皇龍21.35-1.84%
順藥270-3.23%
因華20.65+3.15%
雲象科技36.25+2.78%
台睿26.2-0.91%
心誠鎂66-0.54%

