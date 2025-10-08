外資轉賣超140億元 兩個交易日提款台積電逾310億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 17:54

台股今 (8) 日台積電 (2330-TW) 走勢疲軟，重量級權值也沒有好臉色，終場 大盤下跌 148.27 點作收，收盤報 27063.68 點，成交值 4525.08 億元，三大法人今日賣超 153.03 億元。其中，外資賣超 140.94 億元，由買轉賣；投信則仍站賣方，賣超 43.34 億元；自營商買超 31.26 億元，其中，外資光是台積電就賣超 9910 張，提款 140 億元。

外資由買轉賣台股140.94億元 兩個交易日由台積電提款逾310億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

加計昨 (7) 日外資賣超台積電 12226 張，提款 170.05 億元，兩個交易日以來，外資光是賣超台積電達 22136 張，就提款逾 310 億元。

同時，在期貨市場上，外資今天上演大舉架空單戲碼，外資期指交易口數額達 空單 5692 口，未平倉口數淨額空單 30405 口。

今天新台幣兌美元匯率以 30.535 元作收、貶值 1.5 分，成交金額 10.15 億美元。上午新台幣以 30.560 元開出，盤中最高 30.484 元，最低 30.585 元。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，群創、台新新光金、永豐金、聯電、華通、凱基金、彰銀、台塑、中信金、廣達。賣超較多的個股爲，華邦電、力積電、台玻、神達、台積電、旺宏、中 鋼、鴻海、尖點、南亞科。

投信在集中市場買超較多的個股爲，台玻、華邦電、南電、國巨 *、全新、定穎投控、南亞、光聖、東元、富世達。賣超較多的個股爲，興富發、中信金、聯電、新新光金、神達、國泰金、凱基金、元大金、長榮航、裕民。

自營商在集中市場買超較多的個股爲，力積電、華新、華通、華邦電、景碩、台積電、廣達、大成鋼、康舒、南電；賣超較多的個股爲，宏達電、遠東銀、緯創、鴻海、惠特、旺宏、遠東新、英業達、漢翔、三商壽。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險增加，但觀察今天的台股盤勢，大盤未跌破昨日的跳空上漲缺口也沒有跌破 5 日線，呈現下跌量縮格局，顯示多頭格局並沒有遭到破壞。