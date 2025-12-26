鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-26 09:42

台股今 (26) 日早盤護國神山台積電 (2330-TW) 以 1505 元紅盤開出穩住大盤陣腳，大立光上漲，電子類股上漲 0.47%，加上塑化類股上漲 0.86% 助攻，早盤台股攻上以 28590.91 點改寫新高；證券專家指出，台股大盤今天的重點在 AI 及記憶體族群上，對台股大盤整體的看法是偏向正向。

台北股市 12 月 26 日集中市場大盤以 28443.48 點盤開出，早盤一路震盪走高，最高以 28590.91 點改寫新高，預估全場成交值爲 3984 億元，早盤台股電子股上漲 071%，占大盤成交比重 76.53%，金融股下跌 0.58%，占大盤成交值 2.6%。

資深證券分析師簡伯儀指出，假日期間國際股市走穩，帶動台股持續上攻契機，台股在站穩所有均線之後，可望維持持續上攻格局，台股大盤今天的重點在 AI 及記憶體族群上。

美股 25 日最新主要指數收盤表現，美股道瓊指數上漲 288.75 點，或 0.6%，收 48,731.16 點。那斯達克指數上漲 51.463 點，或 0.22%，收 23,613.307 點。S&P 500 指數上漲 22.26 點，或 0.32%，收 6,932.05 點。費城半導體指數上漲 19.82 點，或 0.28%，收 7,204.37 點。NYSE FANG+ 指數上漲 14.30 點，或 0.089%，收 16,076.56 點。

台股指標上 ，台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.62%；輝達 (NVDA-US) 週三下滑 0.32% 報每股 188.61 美元，美光 (MU-US) 大漲 3.77%。

在台股權值股方面，台積電早盤站回 1500 元大關，聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元 0.36%，、鴻海 (2317-TW) 上漲 3 元 1.34%，廣達 (2382-TW) 平盤、蘋果概念股且處於買回庫藏股的大立光 (3008-TW) 上漲 65 元、玉晶光 (3406-TW) 下跌。而特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 股價早盤呈現下跌。