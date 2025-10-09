〈焦點股〉益安泌尿醫材Urocross取出裝置獲美FDA核准 跳空漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-09 13:00

益安 (6499-TW) 旗下泌尿醫材 Urocross Retrieval Sheath 取出裝置獲得美國 FDA 510(k) 核准，為 Urocross Expander System 首款獲準的搭配裝置，激勵益安今 (9) 日跳空漲停鎖住 101 元，突破百元關卡。

益安泌尿醫材Urocross取出裝置獲美FDA核准，跳空漲停。(圖：shutterstock)

益安開盤即跳空漲停，鎖住 101 元，除突破百元關卡外，也站上月線，成交量近 1000 張，排隊等買則超過 3000 張。不過三大法人近日並無太多著墨，雖連續 2 個交易日買超，不過僅合計買超 249 張。

益安說明，Urocross Retrieval Sheath 為 Urocross Expander System 的配套取出裝置，可搭配標準軟式膀胱鏡使用，用於植入物放置 6 個月後將其取出。另外，該裝置也可用於泌尿科內視鏡手術治療尿路結石或其他泌尿科相關疾病，建立通道做為操作通路。