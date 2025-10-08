鉅亨網編輯林羿君 2025-10-08 10:27

‌



透社引述四位消息人士報導，英特爾 (INTC-US) 計畫於周四 (8 日) 公佈即將推出的筆記型電腦晶片 Panther Lake 技術細節，此舉旨在讓投資人對其首款完全採用下一代製程「18A」生產的產品感到放心。

提升投資信心！英特爾將公布首款18A晶片細節 省電30%、效能最高飆50%。(圖:shutterstock)

消息人士透露，上週英特爾在亞利桑那州為市場分析師們進行了數小時的技術簡報和工廠參觀，內容圍繞新的 Panther Lake 微架構，包括對其圖形、中央處理器核心和媒體引擎的詳細解釋。英特爾還展示了一個重新設計的 AI 引擎，以及該公司為 18A 製程重新設計的效率和性能處理器核心。

‌



上一代的筆記型電腦晶片 Lunar Lake 主要由英特爾的競爭對手台積電所製造。

消息人士稱，英特爾高層表示 Panther Lake 晶片將於 2026 年初上市。根據另一位了解該晶片的消息人士指出，新晶片的能耗將比前一代減少 30%，在某些情況下，其圖形和中央處理器處理數據的能力將提升 50%。

上週，英特爾為一眾分析師和記者舉行的技術簡報，凸顯了 Panther Lake 晶片的成功對英特爾的重要性。此前，這家晶片巨頭在尖端晶片的製造上一直面臨困境。

英特爾發言人表示，公司每年秋季都會就各種主題舉行技術簡報會，但拒絕進一步評論。

今年 7 月，英特爾公布了第二季虧損達 29 億美元的財報，並透露如果其規劃中的 14A 製造工藝未能獲得客戶，將暫停相關工作。隨後在 8 月，美國總統川普公開要求英特爾執行長陳立武辭職後，英特爾成功吸引了軟銀集團和輝達的投資。

同時，在陳立武與川普及其他政府官員於白宮會面後，白宮達成協議，將一筆《晶片法案》（CHIPS Act）的撥款轉化為政府持有英特爾 9.9% 的股權。

消息人士還指出，在這些簡報活動中，英特爾也帶領記者和產業分析師參觀了其在亞利桑那州的工廠，其中包括一座名為 Fab 52 的晶圓廠。這座 Fab 52 晶圓廠是英特爾前執行長季辛格在 2021 年啟動的數十億美元全球擴張計劃的一部分，旨在與台積電在晶圓代工業務上展開競爭。

Fab 52 工廠採用英特爾 18A 自主製造工藝，其中包括新的電晶體設計和更高效的晶片供電方法。此次參觀旨在展示英特爾的製造實力，並展示其將用於 Panther Lake 晶片量產的晶圓廠。