英特爾新一代筆電CPU年底量產 部分將採台積電製程

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-01 15:59

英特爾 (INTC-US) 新一代筆電 CPU Panther Lake 採自家 18A 製程，將在年底進入量產，不過，業界傳出，其 GPU Die、IO Die 將分別採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 製程 N3E、N6 製程，顯現英特爾仍持續仰賴台積電的先進製程技術。

英特爾示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

英特爾近年積極與台積電合作，期望透過其先進製程能力，鞏固自身在筆電、PC 領域的市佔率，如去年的 Lunar Lake、Arrow Lake 的 Compute Die、GPU Die 以及 IO Die 皆採台積電製程，僅在後段領域採自家 Foveros 先進封裝。

不過，隨著美國總統川普力拱半導體製造回流，加上眾多資金挹注英特爾，為英特爾衝刺先進製程添加底氣，因此將新一代筆電 CPU 最核心部分 Compute Die 交給自家晶圓代工，並採最新一代的 18A 製程。