【Joe’s華爾街脈動】AI超級週期無視美國政治拖累加速前進
Joe Lu
AMD-OpenAI 協議鞏固 AI 硬體論述，強化台股加權指數 (TAIEX) 表現，而美股大盤則因關門疑慮步履蹣跚
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 7 日 美東時間
摘要
- 特定於人工智慧 (AI) 的增長論述，正推升科技股與台股加權指數(TAIEX)，其力道壓過了因美國政府關門而引發的避險情緒。
- 在普遍的賣壓下，美股收低；與此同時，半導體產業則因超微半導體 (AMD) 與 OpenAI 的協議而展現實力，預示著 AI 硬體受惠者的強勁動能。
- 美國公債殖利率下滑，因資金尋求避險，並預先反映聯準會將進一步寬鬆以對抗政治僵局帶來的經濟逆風。
- 主要的經濟變數仍是政府關門，其對 GDP 增長的拖累，現正直接影響市場對聯準會將採取更寬鬆政策的預期。
- 政治失能是關鍵的宏觀驅動因素，長達一週的美國政府關門製造了國內的不確定性，而歐洲的政治不穩定則為謹慎的全球背景增添了更多變數。
市場正運行在兩條截然不同的軌道上。前瞻性的論述是人工智慧 (AI) 硬體的超級週期，(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉甲骨文驟跌成科技股絆腳石 標普終止連七紅
- 【Joe’s華爾街脈動】華府僵局未改，科技股領導地位屹立不搖
- 〈美股盤後〉AMD狂飆近24% 台積電ADR升約3.5% 標普那指齊刷新高
- 【Joe’s華爾街脈動】無視政治紛擾，AI趨勢力推股市創新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告