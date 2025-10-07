研調：AMD處理器市占破4成打破英特爾壟斷 NVIDIA顯卡維持龍頭地位

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-07 13:47

Steam 公布 2025 年 9 月的最新硬體調查數據，遊戲玩家硬體生態正發生快速變革，AMD 處理器市佔率突破四成大關，創下歷史新高；同時，NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電版顯卡逆襲成功，首度成為最受歡迎的顯卡，市場正進入新一波硬體換機潮。

研調：AMD處理器市佔破4成打破Intel壟斷地位 NVIDIA顯卡維持龍頭地位。(圖：shutterstock)

在處理器（CPU）市場方面，AMD(AMD-US) 於 9 月份的市佔率上升至 41.3%，創下新高紀錄，打破英特爾 (INTC-US) 長期壟斷的格局；相對地，Intel 的市佔率則下降至 58% 左右，若此趨勢延續，AMD 處理器在 Steam 用戶中的數量有望在一年內超越 Intel。

顯卡戰局則出現「筆電逆襲」的變化。NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 顯卡以 4.84% 的市佔率，超越桌機版 RTX 4060 與長期霸榜的 RTX 3060，登上最常用顯卡冠軍寶座，顯示越來越多玩家選擇輕便且效能不打折的遊戲筆電。

NVIDIA 最新一代的 RTX 50 系列顯卡正快速受到玩家青睞，其中 RTX 5070 以 1.69% 的市佔率，成為 50 系列中最受歡迎的型號，隨著新一代 RTX 5060 筆電版穩定追趕 RTX 4060 筆電版，預期 RTX 50 系列顯卡的市佔率將持續上升。相較之下，AMD 獨立顯卡表現平平，最新的 RX 9000 系列甚至未能進入榜單。

在其他硬體趨勢方面，玩家對效能需求持續往上提升。8 核心 CPU 的市佔率持續成長，達到 25.28%；而 6 核心 CPU 的市佔率則首度跌破 30%。顯存容量方面，16GB 顯卡的市佔率快速增加至 7.52%，顯示玩家正逐步從主流的 8GB 升級，以因應高解析度與複雜遊戲的需求。