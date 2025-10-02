傳AMD正早期洽談委託英特爾代工 英特爾股價大漲逾7%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-02 04:36

市場傳出AMD與英特爾洽談代工合作，英特爾股價應聲上漲7%。(圖:Shutterstock)

報導傳出後，英特爾股價周三上漲 7.12%，收盤價報 35.94 美元。AMD 和英特爾拒絕置評。

代工業務重大突破

若 AMD 真的成為客戶，將是英特爾代工業務的重大勝利。英特爾代工目前正尋求大型客戶。

分析師指出，大客戶將讓英特爾代工有信心投資新的製程技術，並向其他晶片公司發出訊號，證明英特爾有能力處理他們的業務。

這也將顯示，在 PC 和伺服器 x86 晶片市場與英特爾競爭的 AMD，有信心將製造交給最大競爭對手。

近期獲多方投資