傳AMD正早期洽談委託英特爾代工 英特爾股價大漲逾7%

鉅亨網編譯王貞懿


綜合外媒周三 (1 日) 報導，在媒體《Semafor》引述知情人士指出，超微 (AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 正洽談代工合作後，英特爾股價應聲上漲 7%，超微也漲逾 1%。若此傳言成真，將是英特爾代工業務重大突破。

cover image of news article
市場傳出AMD與英特爾洽談代工合作，英特爾股價應聲上漲7%。(圖:Shutterstock)

知情人士透露，英特爾與 AMD 正處於早期階段討論，AMD 考慮將部分產品委託英特爾代工，確切比例還不得而知。目前，AMD 設計晶片主要由台積電 (TSM-US)(2330-TW) 生產。


報導傳出後，英特爾股價周三上漲 7.12%，收盤價報 35.94 美元。AMD 和英特爾拒絕置評。

代工業務重大突破

若 AMD 真的成為客戶，將是英特爾代工業務的重大勝利。英特爾代工目前正尋求大型客戶。

分析師指出，大客戶將讓英特爾代工有信心投資新的製程技術，並向其他晶片公司發出訊號，證明英特爾有能力處理他們的業務。

這也將顯示，在 PC 和伺服器 x86 晶片市場與英特爾競爭的 AMD，有信心將製造交給最大競爭對手。

近期獲多方投資

近幾周，英特爾陸續獲得美國政府、輝達 (NVDA-US) 和軟銀集團等重要投資者支持，被視為對執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 領導下轉型計畫的信任票。不過輝達強調與英特爾的合作是聚焦產品部門，並未承諾使用，但未來也不排除採用英特爾代工服務。

英特爾製程技術仍不如台積電先進。不過在川普政府推動晶片製造回流美國的政策下，美國企業已開始將部分產品，尤其是較成熟製程的晶片，轉向英特爾在美國的工廠生產。

英特爾超微晶圓代工台積電陳立武輝達軟銀美國政府

相關行情

台股首頁
台積電1325+1.53%
超微半導體164.01+1.37%
英特爾35.94+7.12%
台積電ADR289.08+3.51%
輝達187.24+0.35%

