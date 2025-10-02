傳AMD正早期洽談委託英特爾代工 英特爾股價大漲逾7%
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周三 (1 日) 報導，在媒體《Semafor》引述知情人士指出，超微 (AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 正洽談代工合作後，英特爾股價應聲上漲 7%，超微也漲逾 1%。若此傳言成真，將是英特爾代工業務重大突破。
知情人士透露，英特爾與 AMD 正處於早期階段討論，AMD 考慮將部分產品委託英特爾代工，確切比例還不得而知。目前，AMD 設計晶片主要由台積電 (TSM-US)(2330-TW) 生產。
報導傳出後，英特爾股價周三上漲 7.12%，收盤價報 35.94 美元。AMD 和英特爾拒絕置評。
代工業務重大突破
若 AMD 真的成為客戶，將是英特爾代工業務的重大勝利。英特爾代工目前正尋求大型客戶。
分析師指出，大客戶將讓英特爾代工有信心投資新的製程技術，並向其他晶片公司發出訊號，證明英特爾有能力處理他們的業務。
這也將顯示，在 PC 和伺服器 x86 晶片市場與英特爾競爭的 AMD，有信心將製造交給最大競爭對手。
近期獲多方投資
近幾周，英特爾陸續獲得美國政府、輝達 (NVDA-US) 和軟銀集團等重要投資者支持，被視為對執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 領導下轉型計畫的信任票。不過輝達強調與英特爾的合作是聚焦產品部門，並未承諾使用，但未來也不排除採用英特爾代工服務。
英特爾製程技術仍不如台積電先進。不過在川普政府推動晶片製造回流美國的政策下，美國企業已開始將部分產品，尤其是較成熟製程的晶片，轉向英特爾在美國的工廠生產。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 宏碁陳俊聖：弄清英特爾與輝達合作的影響 年底前赴美直接對話
- 美議員施壓後 英特爾重申推進俄亥俄州晶圓廠計畫
- 多方注資、合作磋商 英特爾開始翻身？3個月已累積漲逾50%
- 力圖擺脫輝達依賴 微軟CTO：資料中心長期目標是用自家晶片
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告