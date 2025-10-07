鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-07 15:00

‌



從「東南亞電池」到「挖礦國度」：寮國欲靠販售過剩電力擺脫債務陷阱 自救能成功嗎？（圖：Shutterstock）

過去十年，寮國的水力發電建設熱潮使其成為東南亞重要電力出口國，去年電力占出口總額的 26%，但這些水壩的融資多來自中國貸款與海外企業，且由於缺乏足夠輸電基礎設施，過剩電力無法有效輸送至鄰國，投資回報遲遲未兌現，債務卻持續累積。

‌



根據國際貨幣基金 (IMF) 數據，寮國公共債務水準已對中期經濟前景構成嚴重挑戰，加上本幣基普過去五年貶值近半，且美國近期對寮國出口商品徵收 40% 關稅，經濟壓力愈發沉重。

儘管監管部門對數位資產波動性保持審慎，寮國已開始為本地加密交易平台與挖礦業務發放許可證，試圖將「閒置電力」轉化為經濟收益。決策官員認為，這是應對債務與電力過剩的關鍵一步。

然而，爭議隨之而來。環保組織「湄公河能源與生態網絡」表示，轉向挖礦並非源於國內需求，而是債務壓力下的「無奈之舉」，此舉犧牲了當地生計與生態系統。「大壩建設已破壞湄公河生態健康，損害下游農業與漁業，也迫使數萬人搬遷，但承諾的生活改善大多未兌現。」

更棘手的是，寮國水力發電具有季節性，雨季過剩的電力到了旱季卻要從泰國回購，電力供應是否能持續應付挖礦的高能耗，仍是未知數。

一般民眾的感受更直接，通膨居高不下、本幣貶值，加上美國關稅壁壘，生活成本不斷攀升，而挖礦帶來的收益，是否能真正惠及底層，還是流向少數利益集團，仍是疑問。

儘管如此，寮國政府依然推動計畫，目標在 2030 年成為成熟數位經濟體，並脫離聯合國「最不發達國家」名單，但 IMF 對公共債務與通膨壓力的警告猶存，恐讓寮國轉型蒙上陰影。