鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-07 07:00

高盛集團 (GS-US) 策略師們周一 (6 日) 出具最新研究報告指出，隨著高市早苗贏得日本自民黨總裁選舉，日本長天期公債波動性正顯著上升，且此趨勢可能傳導至美國、英國等全球市場。

剛當選就引發恐慌！高盛：高市早苗勝選加劇日本長債波動性 料蔓延至歐美債市（圖：Shutterstock）

包含 Bill Zu 在內的高盛策略師表示，高市早苗的親刺激政策立場存在推高日本長債殖利率的風險，若 10 年期日債殖利率因「特質性衝擊」上行 10 個基點，美國、德國及英國的對應期限殖利率料將隨之上漲 2 至 3 個基點。

日本債市在周一已提前反應，日本 40 年債殖利率一度飆升 17 個基點，交易員押注高市上台後有望推動出售更多國債以應對財政壓力。此一波動進一步加壓全球長債，英國、美國 30 年債殖利率當日最高分別上行 7 個基點、6 個基點，至 5.57%、4.77%。

今年以來，日本已成為全球長天期利率「看跌衝擊」的淨輸出方，日本超長期國債殖利率的飆升放大市場對財政赤字擴大的擔憂。

高盛指出，隨著各國政府擴大借款、通膨黏性超預期，日本國債的波動正引發更廣泛的關注。儘管日本財務省已提議削減即將招標的超長期國債發行以穩定市場，但高盛認為，此輪長債拋售能否持續，仍取決於政治格局演變。

高市早苗擊敗外界普遍看好的小泉進次郎，讓市場對財政支出的警覺情緒升溫。今 (7) 日即將進行的 30 年期國債發售，將成為檢驗投資人需求的關鍵指標。

高盛策略師 Garfield Reynolds 指出，日本 40 年期國債的大幅波動，本質上是投資人擔憂高市的刺激政策會重啟「發債潮」。