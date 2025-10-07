鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-07 09:54

‌



美國總統川普週一 (6 日) 表示，日本可能的首位女性首相高市早苗是「一位備受尊敬、極具智慧和力量的人」。另據日媒報導，川普有望於 10 月底訪問日本，28 日將與日本新首相舉行元首會談。

川普盛讚高市早苗「極具智慧」 雙方預計28日面對面會談。（圖：REUTERS/TPG）

儘管高市早苗尚未正式接任日本首相，川普已率先在社群平台台 Truth Social 發文道：「日本剛剛選出了第一位女首相，一位備受尊敬、擁有偉大智慧與力量的人。這對極好的日本人民來說是一個極好的消息。祝賀大家！」

‌



隨後，美國財長貝森特轉發此文，並表示：「在她令人印象深刻的職業生涯中，她已經證明自己是一位強大的領導者、政策制定者和溝通者，並將成為深化美日關係的寶貴夥伴。」

日本政府與執政的自民黨擬於 10 月 15 日召開臨時國會，預計高市早苗將當選為第一位女性首相。

高市就任首相後將馬上迎來重大元首外交，共同社 6 日引述日本政府相關人士指出，日美正協調川普 10 月 27 至 29 日訪日期間，於 28 日舉行元首會談，日方希望屆時針對強化海上活動的中國及推進研發核彈的北韓問題，與美國確認基本政策。

川普預計將於 27 日與德仁天皇會晤，28 日前往視察美國海軍位在神奈川縣橫須賀市的基地，屆時川普將對美軍發表演說。

此外，川普即將與北韓領導人金正恩會面，報導稱，高市有意尋求與川普合作，決北韓綁架日本人的問題，目前日方仍在爭取川普訪日期間，讓他與被綁受害者家屬會面。