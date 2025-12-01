鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 14:10

日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。

日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家曬數據打臉：賣光光也難撼陸經濟（圖：Shutterstock）

從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，約 1.66 兆日元，遠低於傳言的 7 兆日元。

深入探究，日網傳言並非憑空產生，而是日本網友將幾件毫無關聯的事情強行拼湊，虛構出的一場「復仇大戲」。

11 月 20 日，日本國債市場率先崩盤，投資人大量拋售日債，致使 30 年期國債殖利率飆升至歷史高位，即便後續略有回落，隔日仍維持在 3.325%，充分顯示市場對日本財政狀況的擔憂，財務大臣片山五月則回應稱要密切關注市場，也暗示可能干預日元匯率。此外，日相高市早苗 11 月 22 日推出財政刺激方案，提及調整購債策略因應日債殖利率上漲，但方案中根本沒有涉及中國國債。

事實上，即便日本真賣光中國國債，對中國經濟的影響恐微乎其微。中國國債市場規模龐大，超過 20 兆美元，為全球第二大債市，日本持有的 110 億美元佔比不到 1%，短期或許會使中國國債殖利率微升 0.05 至 0.1 個百分點，導致 10 到 20 億美元外資短期流出，但中國央行透過回購、窗口調節等手段就能輕鬆穩定市場。

此外，今年中國債市已吸引逾 1 兆美元全球資金流入，投資人來源廣泛，市場結構多元，即便日本退出，也會有其他資金填補，甚至可能被視為逢低進場良機。

專家也指出，日本若真拋售中國國債，無疑是自尋死路。中國公債收益穩定、風險低，日本持有中國公債是為了獲得穩定收益，中國十年期國債殖利率約 3%，遠高於日本國債。拋售中國國債後，日本不僅難以找到如此穩定的收益來源，還會讓本就緊張的日債市場雪上加霜。

此外，日元匯率也面臨巨大壓力，上月兌美元一度貶至 157，兌歐元更創 1999 年以來最低紀錄。若日本拋售中國國債，市場會誤以為其外匯儲備出現問題，加速日元貶值，使日本企業進口成本飆升，消費者負擔加重，本就不景氣的經濟將更加艱難。