外資買超234億元 敲進鴻海與緯創共4.2萬張 記憶體族群操作不同調
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (2) 日大漲 395 點，收在 26378 點，再度創下收盤新高，外資也持續追高，全力敲進電子代工廠鴻海、緯創，兩者合計大買近 4.2 萬張，但對記憶體族群操作不同調，僅加碼華邦電 3.5 萬張，力積電、旺宏則遭調節，合計減碼 6.6 萬張。
三大法人合計買超 317.93 億元，其中，外資加碼 234.1 億元，連 3 買，自營商買超 88.23 億元，同樣連 3 買，投信賣超 4.4 億元，終止連 2 買；期貨方面，外資小幅加碼空單 848 口，未平倉空單口數提升至 23187 口。
觀察外資買超對象，除了狂掃華邦電 (2344-TW) 約 3.5 萬張，為買超第一名，其餘多為 AI 相關概念股，鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW) 也分別達 2.7 萬張、1.5 萬張，日前與鴻海結盟的東元 (1504-TW) 也有 1.3 萬張，其他金控股永豐金 (2890-TW)、彰銀 (2801-TW) 都獲青睞。
外資賣超則鎖定記憶體族群與傳產股，大幅減碼力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW)，分別賣超 4.2 萬張、2.4 萬張，也調節中鋼 (2002-TW)、南亞 (1303-TW) 與華新 (1605-TW)，三檔合計共 3 萬張。
投信與自營商也雙雙看好華邦電，分別加碼 6 千張、1 萬張，也雙雙看好鴻海，兩者合計買超逾 4 千張。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇