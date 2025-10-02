search icon



外資買超234億元 敲進鴻海與緯創共4.2萬張 記憶體族群操作不同調

鉅亨網記者魏志豪 台北


台股今 (2) 日大漲 395 點，收在 26378 點，再度創下收盤新高，外資也持續追高，全力敲進電子代工廠鴻海、緯創，兩者合計大買近 4.2 萬張，但對記憶體族群操作不同調，僅加碼華邦電 3.5 萬張，力積電、旺宏則遭調節，合計減碼 6.6 萬張。

cover image of news article
外資敲進鴻海與緯創共4.2萬張 記憶體族群操作不同調 。(鉅亨網資料照)

三大法人合計買超 317.93 億元，其中，外資加碼 234.1 億元，連 3 買，自營商買超 88.23 億元，同樣連 3 買，投信賣超 4.4 億元，終止連 2 買；期貨方面，外資小幅加碼空單 848 口，未平倉空單口數提升至 23187 口。


觀察外資買超對象，除了狂掃華邦電 (2344-TW) 約 3.5 萬張，為買超第一名，其餘多為 AI 相關概念股，鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW) 也分別達 2.7 萬張、1.5 萬張，日前與鴻海結盟的東元 (1504-TW) 也有 1.3 萬張，其他金控股永豐金 (2890-TW)、彰銀 (2801-TW) 都獲青睞。

外資賣超則鎖定記憶體族群與傳產股，大幅減碼力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW)，分別賣超 4.2 萬張、2.4 萬張，也調節中鋼 (2002-TW)、南亞 (1303-TW) 與華新 (1605-TW)，三檔合計共 3 萬張。

投信與自營商也雙雙看好華邦電，分別加碼 6 千張、1 萬張，也雙雙看好鴻海，兩者合計買超逾 4 千張。

文章標籤

台股三大法人外資電子代工鴻海緯創記憶體華邦電力積電旺宏TOP

