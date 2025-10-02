外資買超234億元 敲進鴻海與緯創共4.2萬張 記憶體族群操作不同調

台股今 (2) 日大漲 395 點，收在 26378 點，再度創下收盤新高，外資也持續追高，全力敲進電子代工廠鴻海、緯創，兩者合計大買近 4.2 萬張，但對記憶體族群操作不同調，僅加碼華邦電 3.5 萬張，力積電、旺宏則遭調節，合計減碼 6.6 萬張。