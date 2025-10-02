鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-02 19:05

‌



台灣大 (3045-TW) 今 (2) 日指出，攜手高通 (QCOM-US) 與諾基亞(NOK-US)，完成「5G Advanced 上行發射切換(UL Tx Switching)」技術驗證，實測顯示，上傳速率提升 30%，大幅優化 AI、AR/VR 與車聯網應用的即時上傳體驗。

台灣大完成「上行發射切換」技術驗證，5G上傳速率提升3成。(圖：台灣大提供)

台灣大表示，此次採用高通最新一代 Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台，搭配諾基亞 AirScale 5G 基地台設備，完成技術驗證。

‌



台灣大說明，此次驗證在台灣大 3.5GHz TDD(Time Division Duplex, 時分雙工) 與 700MHz FDD (Frequency Division Duplex, 頻分雙工) 5G 雙頻段環境下進行，技術團隊利用 UL Tx Switching，在 3.5GHz 頻段執行下行時，能智慧切換至 700MHz 頻段進行上行傳輸，提升頻譜使用效率，加快上傳速度。

技術長揭朝華表示，過去 5G 發展多著重下行速率，滿足影音串流、雲端遊戲等高頻寬應用，不過隨著生成式 AI、AR/VR 互動、車聯網、雲端備份及工業物聯網等應用快速擴張，高效且穩定的上行連結成為 5G 重要的關鍵能力。

揭朝華進一步提到，台灣大驗證 SA UL Tx Switching 技術，根據應用特性及即時網路狀況智慧調配 TDD 與 FDD 資源，大幅提升頻寬利用效率，讓用戶在上傳照片、影片、雲端備份或體驗 XR 應用時，能享有卓越的上傳效能。

揭朝華強調，此次技術驗證有效回應 AI 與 XR 應用對上行頻寬的挑戰，也是台灣 5G 產業發展邁向 5G Advanced 關鍵轉捩點，為用戶實現更即時、沈浸的行動通訊體驗。

台灣大將持續深化 5G 與 5G Advanced 核心技術的研發與投資，測試 3GPP Release 17 與 18 最新標準下的網路服務能力與應用靈活度，特別是 UL Tx Switching 技術，初次在 3GPP Release 16 提出，能讓終端設備在多頻段載波間智慧切換天線發射資源，動態優化頻譜與天線利用率。