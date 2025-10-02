search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台股盤後〉台積電率AI、記憶體族群走揚 大漲395點再刷收盤新高

鉅亨網記者魏志豪 台北


隨著台積電 ADR 昨晚創新高，台積電現股今 (2) 日也衝上 1370 元，推升台股盤中攻上 26489 點，大漲超過 500 點，再度締造新猷，終場漲幅略微收斂，收在 26378.39 點，上漲 395.48 點，同樣創下收盤新高，成交量則放大 4896 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電率AI、記憶體族群走揚 大漲395點再刷新收盤新高。(鉅亨網資料照)

權值股以電子股表現較強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開盤後一路走高，盤中大漲超過 3%、達 1370 元，續創歷史新高價，市值也重返 35 兆元，終場收在 1365 元。


鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 也同步大漲近 3%，其他權值股如日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 也都有 1-3% 不等漲幅，為大盤表現增溫。

觀察盤面焦點，記憶體族群今日再度升溫，群聯 (8299-TW) 今日一出關就飆上漲停板 796 元，創下新天價，指標股南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 也都有半根以上漲幅，其他如凌航 (3135-TW)、威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW) 都強勢表態。

文章標籤

台股盤後台積電鴻海台達電廣達AI

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1365+3.02%
鴻海225.5+2.97%
十銓87.2+1.40%
創見115.5+2.21%
威剛167.5+6.69%
華邦電36+6.51%
南亞科79.7+4.59%
群聯796+9.94%
智邦1075+3.37%
緯穎3315+0.45%
日月光投控164.5+0.92%
廣達294+2.62%
台達電894+2.64%
凌航40.55+7.70%
台積電ADR289.08+3.51%
日月光投資控股11.135+0.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#法人看好股

中強短弱
鴻海

68.97%

勝率

#偏強機會股

偏強
台積電

47.22%

勝率

#指標剛突破

偏強
台積電

47.22%

勝率

#波段上揚股

偏強
台積電

47.22%

勝率

#當沖高手_弱

中強短弱
十銓

70%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty