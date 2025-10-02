〈台股盤後〉台積電率AI、記憶體族群走揚 大漲395點再刷收盤新高

隨著台積電 ADR 昨晚創新高，台積電現股今 (2) 日也衝上 1370 元，推升台股盤中攻上 26489 點，大漲超過 500 點，再度締造新猷，終場漲幅略微收斂，收在 26378.39 點，上漲 395.48 點，同樣創下收盤新高，成交量則放大 4896 億元。