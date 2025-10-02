〈台股盤後〉台積電率AI、記憶體族群走揚 大漲395點再刷收盤新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著台積電 ADR 昨晚創新高，台積電現股今 (2) 日也衝上 1370 元，推升台股盤中攻上 26489 點，大漲超過 500 點，再度締造新猷，終場漲幅略微收斂，收在 26378.39 點，上漲 395.48 點，同樣創下收盤新高，成交量則放大 4896 億元。
權值股以電子股表現較強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開盤後一路走高，盤中大漲超過 3%、達 1370 元，續創歷史新高價，市值也重返 35 兆元，終場收在 1365 元。
鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 也同步大漲近 3%，其他權值股如日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 也都有 1-3% 不等漲幅，為大盤表現增溫。
觀察盤面焦點，記憶體族群今日再度升溫，群聯 (8299-TW) 今日一出關就飆上漲停板 796 元，創下新天價，指標股南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 也都有半根以上漲幅，其他如凌航 (3135-TW)、威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW) 都強勢表態。
