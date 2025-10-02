凱擘大寬頻赴美向仲琦洽談技術升級 攜手Harmonic簽署合作協議
鉅亨網記者吳承諦 台北
凱擘大寬頻工程技術團隊赴美參訪電信與寬頻年度盛會 SCTE Cable-Tec Expo(電纜與技術展覽會)，並與長期合作夥伴仲琦 (2419-TW) 洽談 DOCSIS 4.0 與 Wi-Fi 7 寬頻技術升級，同時與國際技術大廠 Harmonic 簽署戰略合作夥伴協議，為用戶打造更高速穩定且智慧化的數位生活體驗。
凱擘大寬頻率先導入仲琦科技最新的 DOCSIS 4.0 技術，具備比 DOCSIS 3.1 更快的上下行速度與更高的網路容量，並能在既有有線電視基礎設施上漸進式升級，快速提升網路效能。
同時導入 Wi-Fi 7 支援 320 MHz 超寬頻寬與 MLO 多頻段連接等功能，能有效降低延遲並提升穩定性，特別適合 VR/AR 應用、高畫質影音串流與大規模 IoT 連線，讓用戶可享受更順暢的數位體驗。
凱擘大寬頻技術副總李柏凱表示，仲琦是凱擘大寬頻重要的合作夥伴，成就了寬頻服務業務的推廣，很高興能在 SCTE 盛會中再次交流，並於仲琦探討最新的技術突破與合作方向。
仲琦科技美國子公司總裁暨技術長 Greg Fisher 表示，很榮幸與凱擘大寬頻進一步合作。凱擘展現了卓越的市場領導力與技術導入能力，相信透過仲琦的產品與凱擘的服務，能加速推動新世代寬頻體驗在台灣落地。
凱擘大寬頻也與國際技術領導廠商 Harmonic 簽署合作協議，導入 cOS 虛擬化寬頻平台，相較傳統硬體部署能大幅減少設備數量與耗電需求，降低碳排放。同時結合 cOS Central 雲端平台與 AI 串流遙測技術，可動態分析頻寬使用情況，主動監控網路狀態，確保服務品質。
