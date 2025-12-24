鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-24 18:21

電子權值股今 (24) 日大多休息，僅台積電小漲 0.34%，大盤終場漲 61.51 點或 0.22%，以 28371.98 點作收，挑戰前高 28568.02 點失利，成交量 4290.37 億元。外資今天賣超 38.02 億元，並再度減碼台新新光金逾 8.7 萬張，玉山金 、華南金同遭賣超。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 38.02 億元，連 2 賣，投信由買轉賣，賣超 44.74 億元，自營商獨站買方，買超 97.96 億元，三大法人今天合計買超 15.2 億元。

‌



外資繼昨 (23) 日賣超台新新光金 9.3 萬張後，今天再度減碼 8.7 萬張，並同步賣超其他 2 檔金融股，包含玉山金 6.9 萬張，華南金 3.3 萬張。此外，也賣超群創 3.5 萬張，大成鋼 2.6 萬張，台灣大 1.8 萬張，統一 1.5 萬張，華通 1.3 萬張，可寧衛 * 1.2 萬張，友達 1.1 萬張。

外資買超方面，加碼華邦電 6.8 萬張，第一金 6.1 萬張，力積電 3.5 萬張，陽明 2.6 萬張，國泰金 2.3 萬張，聯電 1.8 萬張，華新 1.6 萬張，東元 1.4 萬張，南亞科 1.3 萬張。

投信今天雖轉為賣方，但買賣超個股中，多檔與外資對作，上演你丟我撿。投信買超方面，再度加碼台新新光金 13.5 萬張，並同步買超玉山金 8.7 萬張，華南金 3.5 萬張，台灣大 2.5 萬張，統一 1.7 萬張，可寧衛 * 1 萬張，亞泥 8816 張，永豐金 7424 張，統一實 7204 張，大成鋼 6780 張。