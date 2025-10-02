鉅亨網新聞中心 2025-10-02 12:08

亞太市場周四 (2 日) 強勁上漲，上午韓國首爾綜合指數漲幅擴大至 3%，續創歷史新高；港股恆生指數大漲逾 1%，恆生科技指數漲逾 2%。市場分析人士指出，這一波集體飆漲主要由兩大關鍵因素驅動：美國聯準會降息預期增強以及人工智慧（AI）技術再度突破，引發科技和記憶體晶片類股的連動爆發。

AI與降息預期雙重推動 亞太股市強漲 韓股飆升逾3%。(圖:shutterstock)

亞洲主要市場今日開盤即全線走強，尤其科技股表現極為突出：

韓國市場： 韓國綜合指數漲超 3%。晶片龍頭股大漲，其中 SK 海力士 暴漲超 11%，刷新歷史新高，三星電子 亦漲超 4%。

香港市場： 恆生科技指數漲幅擴大至 2%。大型科技股普遍上揚，包括 快手 大漲 6.6%，蔚來 漲 4.6%，晶片龍頭 中芯國際 漲超 4%。科網巨頭如百度、阿里巴巴、京東、騰訊等均全線拉升。此外，鋰業股表現突出，天齊鋰業 大漲超 11%，贛鋒鋰業 漲超 7%。

核心動能一：聯準會降息預期升溫

儘管美國政府可能面臨停擺的利空消息，但市場情緒並未受到抑制，反而進一步強化了對聯準會降息的預期。

根據當地時間 10 月 1 日 CME「聯準會觀察」數據顯示，市場預期聯準會在 10 月維持利率不變的機率僅為 3.8%，而降息 25 個基點的機率高達 96.2%。對於 12 月的會議，累計降息 50 個基點的機率也已達到 77.3%。寬鬆貨幣政策的強烈預期，為全球風險資產帶來了巨大的提振作用。

核心動能二：AI 技術突破與記憶體晶片爆發

產業方面的消息是推動科技類股上漲的另一個重要引擎：

OpenAI Sora 2 引領新範式： OpenAI 發布的 Sora 2 被視為視訊生成技術進入新紀元的里程碑，並被定義為「世界模擬器」的雛形。市場認為，Sora 2 已具備類似 GPT-3.5 的水平，預示著物理感知 AI 將重塑人機互動模式，為相關產業鏈注入新的想像空間和資本投入。

記憶體晶片價格迎來四年上漲週期： 昨晚美股記憶體晶片股大漲，其中 美光科技 暴漲近 9%。市場消息指出，由於供應商難以滿足未來 12 個月的全部需求，儲存產品價格迎來第二輪漲價。美光科技已向通路商宣布，其產品價格將上漲 20% 至 30%，預計 DRAM 市場將迎來一個從 2024 年持續至 2027 年「前所未有的四年定價上行週期」。

機構警告 市場分歧正在加大

儘管市場情緒高漲，但資深投資人和國際機構已開始表達謹慎與擔憂，暗示市場的分歧正在逐漸加大。

東方匯理報告指出，在中國股市 9 月反彈後已基本獲利了結，並將持股轉向防禦性的紅利股。該機構認為，從宏觀層面看，關稅問題等風險尚未完全消除，未來宏觀環境對股市的支撐力度可能會減弱。