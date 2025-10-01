台日非紅供應鏈成形 日本工商會提白皮書「AI新十大建設」為下一強勁引擎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-01 19:33

‌



國發會主委葉俊顯今（1）日代表政府，鄭重接受台北市日本工商會發布的《2025 白皮書》。這份白皮書以「台日無縫合作、共同發展經濟」為核心願景，從推動產業合作、優化投資環境、深化人才交流，乃至完善行政制度等四大面向，提出了詳盡且具前瞻性的政策建言。

非紅供應鏈成形！葉俊顯接日本工商會白皮書允深化合作：「AI新十大建設」為下一強勁引擎。（鉅亨網資料照）

葉俊顯表示，白皮書中的重要建言，與國發會當前正積極擘劃推動的數項核心政策如「AI 新十大建設」、「均衡台灣六大區域產業生活圈」、「創新創業雨林生態系」，以及完善攬才法制等，達成了極高的契合度。這充分展現了台日雙方在面對全球經濟變局之際，攜手共創經濟發展新願景的堅定決心。

‌



葉俊顯進一步闡述，政府現正大力推動「AI 新十大建設」，以智慧應用、關鍵技術與數位基礎建設為核心骨幹，期盼將 AI 形塑為帶動台灣經濟躍升的下一個強勁引擎。他強調，台日同為全球科技供應鏈中的關鍵節點，政府熱切期待雙方能在半導體、人工智慧、新能源等關鍵戰略領域深化合作，共同努力打造一個可信賴且具韌性的「民主非紅供應鏈」，以應對全球供應鏈重組的挑戰，鞏固雙方在全球經濟中的核心地位。

為呼應日本商會對於優化整體投資環境的期盼，葉俊顯指出，政府正積極落實「六大區域產業與生活圈」計畫。這項計畫將依據各地區獨有特色，規劃如「首都圈黃金廊帶」、「桃竹苗大矽谷」、「大南方新矽谷」（嘉南高屏）等六大產業發展藍圖。中央與地方政府將攜手推動超過 152 項的供水、供電、交通、醫療等均衡台灣重大建設工程，從根本上強化區域生活機能，縮小城鄉差距，為企業營運提供更完善的後勤支援。

在深化台日人才交流方面，「外國專業人才延攬及僱用法」修法後，大幅提升了外國人才來台意願與企業聘僱誘因。此外，國發會輔以 Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心，致力於協助國際人才順利融入台灣生活與工作環境。

值得一提的是，國發會推動的「台灣新創東京基地」已成功運作，透過定期舉辦交流活動，有效連結了東京大學、慶應大學及三菱集團等頂尖資源，成為台灣新創企業進入日本市場的重要跳板。未來，國發會將持續利用此雙向合作平臺 **，強力推動台日新創在人工智慧、綠色科技及智慧生活等前瞻領域的實質合作。