2025-12-29

台股今 (29) 日不受上周末 (27 日) 深夜地震及今早解放軍環台軍演影響，早盤開盤後，在台積電 (2330-TW) 等半導體、電子權值股開紅帶領下，PCB 上游玻纖布、軍工股表現亮眼，盤中開高走高跳空，一度漲逾 230 點或 0.78%，再寫歷史新高 28,786 點，成交量估 5,300 億元。

〈台股開盤〉台積電重回天價1525元 無視共軍環台軍演再寫28788新高。(鉅亨網資料照)

在權值股部分，台積電漲 15 元，暫報 1,525 元、重回歷史天價，鴻海 (2317-TW) 漲 2.66% 一度衝破季線、聯發科 (2454-TW) 漲 2.16%；大立光 (3008 -TW) 則受惠公司宣布執行買庫藏股，執行到春節台股封關日，激勵今日一度觸及漲停，盤中 7.33%；台達電 (2308-TW) 漲 0.94%。

PCB 上游玻纖布材料廠則持續受惠缺料影響，包括台玻 (1802-TW) 漲逾 4%、 富喬 (1815-TW) 漲半根停板、建榮 (5340-TW) 漲停板，尖點 (8021 -TW) 漲 2.64%、南亞 (1802-TW) 漲逾 4%。