〈台股開盤〉台積電重回天價1525元 無視共軍環台軍演再寫28788新高
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (29) 日不受上周末 (27 日) 深夜地震及今早解放軍環台軍演影響，早盤開盤後，在台積電 (2330-TW) 等半導體、電子權值股開紅帶領下，PCB 上游玻纖布、軍工股表現亮眼，盤中開高走高跳空，一度漲逾 230 點或 0.78%，再寫歷史新高 28,786 點，成交量估 5,300 億元。
在權值股部分，台積電漲 15 元，暫報 1,525 元、重回歷史天價，鴻海 (2317-TW) 漲 2.66% 一度衝破季線、聯發科 (2454-TW) 漲 2.16%；大立光 (3008 -TW) 則受惠公司宣布執行買庫藏股，執行到春節台股封關日，激勵今日一度觸及漲停，盤中 7.33%；台達電 (2308-TW) 漲 0.94%。
受銅價續創歷史新高點，今日包括第一銅 (2009-TW) 亮燈漲停，榮科 (4989-TW) 漲停；鋼鐵股受惠重建商機，包括中鋼 (2002-TW) 漲 2%，新光鋼 (2002-TW)、彰源 (2030 -TW)、盛餘 (2029 -TW)、東鋼 (2006-TW) 漲餘 1% 以上
PCB 上游玻纖布材料廠則持續受惠缺料影響，包括台玻 (1802-TW) 漲逾 4%、 富喬 (1815-TW) 漲半根停板、建榮 (5340-TW) 漲停板，尖點 (8021 -TW) 漲 2.64%、南亞 (1802-TW) 漲逾 4%。
軍工類股部分，受雙城論壇落幕，中共今日突襲式宣布針對台灣舉行環島軍演，邑錡 (7402-TW) 漲 6%、豐達科 (3004-TW) 漲 5.85%，寶一 (8222-TW)、晟田 (4541-TW) 漲逾 2% 以上。
法人表示，台股今日盤中再寫歷史新高，觀察指數在技術面上延續多頭格局，外資假期效應影響，成交動能稍趨緩，由內資主導維繫多頭人氣，建議投資人以短多熱門標的為主，續參考短期均線變化順勢進行操作因應。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股重回山頂上 三大法人買超近百億元 外資加碼第一金、華新都逾5萬張
- 台股重回山頂上 三大法人買超近百億元 外資加碼第一金、華新都逾5萬張
- 〈台股盤後〉耶誕行情天天漲 成功創下28556點收盤新高 周漲859點
- 〈台股開盤〉年底前又寫新高28590點 台積電站回1500元帶動漲
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇