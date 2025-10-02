〈2025周慶〉新光三越首日爆人潮 吳東昇：旗開得勝 預計添購這款商品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-02 11:27

新光三越首波周年慶今 (2) 日由台北南西店領銜開打，一早有不少消費者等著進店採購，新光三越董事長吳東昇表示，隨著台南小北門店開幕、台中中港店副業，緊接著周年慶大檔到來，「心情很好，樂觀看業績長紅，會旗開得勝」，「自己也預計採購蘋果新耳機」。

新光三越董事長吳東昇和副董事長吳昕陽到南西店現場造勢衝買氣。(鉅亨網記者王莞甯攝)

新光三越董事長吳東昇。(鉅亨網記者王莞甯攝)

新光三越南西店估計首日單店業績可達 5 億元，年增約 0.5%，而全檔期單店業績上看 20.8 億元，年增 1%，從預購化妝品來看買氣仍熱絡，同時，由於周年慶回饋高，高單價的大家電需求也相當強。

吳東昇則提到，現在的消費者都喜歡 3C 產品，自己也想補一個新的蘋果耳機，「有當助聽器的功能，很好用」。

新光三越南西店周慶首日人潮湧現。(鉅亨網記者王莞甯攝)

新光三越台北南西店周慶自今日進行到 10 月 19 日，今年特別推出「南西周慶限定」活動，結合美妝、時尚、家居和人氣品牌商品，打造一站式購物盛宴，提供會員專屬優惠、限量商品和豐富活動。