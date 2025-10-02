鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-02 16:04

統一超 (2912-TW) 今 (2) 日宣布，為擴大搶攻國內千億茶飲龐大商機，7-ELEVEN「!+ CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶 BAR」不僅突破 500 店，更將率零售通路之先，導入「AI 智能現萃茶機」，將進一步全面提升超商手搖飲體驗。

統一超擴大搶千億茶飲版圖 導入AI茶機創通路首見。(圖：統一超提供)

統一超說明，7-ELEVEN 於 2020 年即打破傳統沖煮茶葉思維，成功自主開發出「原葉單杯萃茶機」，並取得相關專利，承襲咖啡機出杯原理基礎，以新鮮原葉研磨沖泡，提供現點現萃且品質穩定好茶，目前已有 3000 家門市導入「CITY TEA 現萃茶」。

而「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶 BAR」手搖飲品牌展店也突破 500 店，帶動單店現作飲品業績成長 30%，其中，6 月開幕旗艦店業績更較一般店中店高出 5 倍，展現新結構與高坪效成長潛力。