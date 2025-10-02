〈台股開盤〉台積電漲3%寫新天價 噴漲逾500點創26489點歷史高
鉅亨網記者彭昱文 台北
美國小非農降幅創下兩年半來最大，遠遜於預期，加上美國政府關門，市場押注 Fed 加速降息機率增，美股周三走揚、科技股表現強勢，台股今 (2) 日在台積電強漲 3%、再創新天價下，早盤大漲逾 500 點，衝上 26489.79 點，同步創新高點。
台股今日開盤上漲 409.4 點登上 26392.31 點，盤中漲幅進一步擴大至 506 點，最高來到 26489.79 點，再創新高；其中，台積電 (2330-TW) 早盤漲 3%，登上 1365 元的新天價，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 等漲 2-3%。
緯創 (3231-TW) 近期被美系券商升為首選，今日延續昨日漲勢，早盤漲逾半根停板，其餘強勢指標股還包括東元 (1504-TW) 漲逾 8%、奇鋐 (3017-TW)、創意 (3443-TW) 漲逾半根停板；記憶體族群華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 也有 5% 左右的漲幅。
而聯電 (2303-TW) 傳出向供應商發出通知，要求自 2026 年 1 月 1 日起所有供應項目降價至少 15％，引發市場關注成熟製程市況是否將進入調整，聯電今日走跌約 2%，在大盤創高下表現相對弱勢。
