〈台股開盤〉台積電漲3%寫新天價 噴漲逾500點創26489點歷史高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-02 09:51

美國小非農降幅創下兩年半來最大，遠遜於預期，加上美國政府關門，市場押注 Fed 加速降息機率增，美股周三走揚、科技股表現強勢，台股今 (2) 日在台積電強漲 3%、再創新天價下，早盤大漲逾 500 點，衝上 26489.79 點，同步創新高點。

〈台股開盤〉台積電漲3%刷新天價帶動 漲逾500點衝26489點再創高。(鉅亨網資料照)

台股今日開盤上漲 409.4 點登上 26392.31 點，盤中漲幅進一步擴大至 506 點，最高來到 26489.79 點，再創新高；其中，台積電 (2330-TW) 早盤漲 3%，登上 1365 元的新天價，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 等漲 2-3%。

