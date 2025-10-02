鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 08:39

2025 年已經走過三個季度，回顧今年以來台股表現，雖在 4 月對等關稅一度受創甚深，但隨著利空快速消化，台股一路震盪走高，更打破「9 月魔咒」，攻上 26000 點改寫歷史新高。而受到投資人喜愛的高股息 ETF，今年來報酬率也多數轉正，截至 10/1 止，含息報酬率在 10% 以上的共有 7 檔，分別是群益科技高息成長 (00946-TW) 的 13.95%、群益台灣半導體收益 (00927-TW) 的 13.18%、中信成長高股息 (00934-TW) 的 11.03%，國泰股利精選 30(00701-TW) 的 10.75%、富邦臺灣價值高股息 (00730-TW) 的 10.62%、台新 AI 優息動能 (00962-TW) 的 10.4%，以及元大高股息 (0056-TW) 的 10.33%。

9月魔咒變9月驚奇 7檔台股高股息ETF今年以來報酬率逾10%。(圖:shutterstock)

中國信託投信表示，相較市值型 ETF 在普遍跑贏大盤，高股息族群今年表現相對偏弱，整體漲幅落後加權指數。但若站在領息角度，投資人仍可選擇總報酬率相對較高的高股息 ETF，並搭配市值、主題型 ETF，藉此拉高整體獲利能力，讓資產配置更均衡。

今年 9 月堪稱近年最令投資人感到驚奇的一個月，先前市場傳出許多 9 月資本市場恐將回檔的預測，原因是許多投資機構會進行投組調整，以及從過往經驗來看，9 月下跌的機率高於平均值，因而有「9 月魔咒」之稱。然而，台股在 AI 供應鏈營收獲利優於預期，以及 PCB、記憶體、軍工等題材輪番發動下持續走高，9 月 24 日一度來到 26394 的盤中歷史新高。

在基本面與資金面帶動下，台股高股息 ETF 在 9 月大部分都取得不錯的表現，但整體績效落差頗大，主因在於指數選股策略的差異。進一步檢視高股息 ETF 績效，可發現聚焦半導體相關主題的高股息 ETF，表現相對亮眼，其中 00927 單月大漲 9.13%，漲勢直逼市值型 ETF，一舉成為高股息 ETF 今年來績效亞軍。

至於 00946 與 00934，則是憑著成分股多為科技與半導體設備股，在第三季漲幅驚人，分別囊括高股息 ETF 績效冠、季軍。近期也有多檔高股息 ETF 陸續公告配息，根據中國信託投信官網，00934 本次擬配息 0.098 元，再較上次配息增加 0.01 元，年化配息率上看 6%，洗刷去年以來月配高股息 ETF 配息差強人意的負面觀感。