科技投資大師警告：AI估值飆升令人不安 輝達千億美元押注OpenAI讓人想起網路泡沫

2025-10-02

英國知名科技投資人 James Anderson 近日針對 AI 估值熱潮發出警告，引發市場關注。這位曾精準押注輝達、特斯拉的傳奇基金經理近日表示，儘管年初未察覺明顯泡沫，但 OpenAI 估值半年內從 1570 億美元飆升至 5000 億美元、Anthropic 同期暴漲近兩倍至 1700 億美元的速度與規模已令他有所警惕。

他特別點名輝達擬向 OpenAI 注資逾千億美元的潛在交易，直指這類似於 2000 年網路泡沫時「供應商融資」模式。當時，電信設備商借貸資助客戶建網，最終因不可持續崩盤。

Anderson 告訴《金融時報》說，「雖不完全相同，但風險信號已顯現」，並稱自己仍是輝達「超級崇拜者」，但跟 OpenAI 的這筆交易的循環結構加劇擔憂。

他已提前行動調整部位，他管理的靈戈托創新策略基金年初減持輝達，這家曾佔基金最大持股的晶片巨頭，如今讓位給中國電池龍頭寧德時代。

巧合的是，寧德時代 5 月港股上市後股價大漲，協助其成為靈戈托創新策略基金第一重倉。

儘管看淡短期估值，Anderson 團隊未停步早期布局。靈戈托正拓展至種子輪至上市後全週期投資，重點瞄準自動駕駛與醫療 AI。