台積電大漲逾3%衝上1370元 市值達35兆元雙創高

鉅亨網記者魏志豪 台北


台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 昨晚率先創高後，台股現股今 (2) 日一早開盤即大漲表態，盤中更一路向上，大漲超過 3%、衝上 1370 元歷史新高價，市值也達新台幣 35.4 兆元，雙雙締造新猷。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電即將在本月 16 日召開法說會，外資也提前陸續出具報告力挺，看好 AI 趨勢延續下，將支撐台積電明年持續成長，尤其台積電正積極擴充 2 奈米產能，受惠客戶需求強勁，將推升其營運加速增長。


外資預估，台積電 2 奈米除了手機客戶採用外，2027 年 AI 各大晶片業者也都將導入，帶動台積電 2 奈米製程 2027 年出貨量大幅提升，預計年出貨量將達 99 萬片，調升幅度達 27%，佔營收比重也將從 2026 年的 10% 提升至 21%。

外資看好台積電營運成長加速，以及長期 AI 需求支撐，因此調升其明後年獲利預估，目標價也從 1370 元提升至 1600 元，也激勵市場資金積極卡位，推升台積電股價再度突破前高。

文章標籤

台積電市值創新高股價

