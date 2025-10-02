台積電大漲逾3%衝上1370元 市值達35兆元雙創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-02 12:57

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電即將在本月 16 日召開法說會，外資也提前陸續出具報告力挺，看好 AI 趨勢延續下，將支撐台積電明年持續成長，尤其台積電正積極擴充 2 奈米產能，受惠客戶需求強勁，將推升其營運加速增長。

外資預估，台積電 2 奈米除了手機客戶採用外，2027 年 AI 各大晶片業者也都將導入，帶動台積電 2 奈米製程 2027 年出貨量大幅提升，預計年出貨量將達 99 萬片，調升幅度達 27%，佔營收比重也將從 2026 年的 10% 提升至 21%。