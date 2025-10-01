〈台幣〉量縮區間狹幅整理 收升1.9分至30.45元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (1) 日升貶互見、呈現區間整理格局，午盤過後轉升，終場收在 30.45 元，升值 1.9 分，台北外匯經紀公司成交值 8.15 億美元。
新台幣今日以 30.46 元、升值 0.9 分開出後，一度貶至 30.485 元，不過，在拋補力道拉鋸下，最高也來到 30.43 元，高低價差僅 5.5 分。
觀察主要亞幣，日元反彈逾 0.5%，泰銖升 0.3%，星元和人民幣微幅升值在 0.05% 左右，韓元處平盤附近，而新台幣收升 0.06%，美元指數跌近 0.2%。
統一投顧表示，儘管市場持續關注川普政策變化，以及政府關門的影響，不過，半導體與藥品關稅風險擔憂短線下降，關稅造成通膨效果也有限，多位官員支持未來持續寬鬆，加上川普團隊聚焦放鬆政府監管，都將有助市場資金活絡。
