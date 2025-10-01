search icon



〈台幣〉量縮區間狹幅整理 收升1.9分至30.45元

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (1) 日升貶互見、呈現區間整理格局，午盤過後轉升，終場收在 30.45 元，升值 1.9 分，台北外匯經紀公司成交值 8.15 億美元。

cover image of news article
新台幣今日量縮區間狹幅整理。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.46 元、升值 0.9 分開出後，一度貶至 30.485 元，不過，在拋補力道拉鋸下，最高也來到 30.43 元，高低價差僅 5.5 分。


觀察主要亞幣，日元反彈逾 0.5%，泰銖升 0.3%，星元和人民幣微幅升值在 0.05% 左右，韓元處平盤附近，而新台幣收升 0.06%，美元指數跌近 0.2%。

統一投顧表示，儘管市場持續關注川普政策變化，以及政府關門的影響，不過，半導體與藥品關稅風險擔憂短線下降，關稅造成通膨效果也有限，多位官員支持未來持續寬鬆，加上川普團隊聚焦放鬆政府監管，都將有助市場資金活絡。

政府關門美國美股美元台幣

