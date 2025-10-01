鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-01 19:47

台股今 (1) 日漲 162.37 點、收 25,982.91 點，成交量為 4,557.14 億元，三大法人今日全部同站買方，攜手共同買超 162.88 億元，其中外資買 126.64 億元，連 2 日買超。外資今日看好老 AI 的緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW) 個股，分別買超近 1 萬張以上，連 2 買台積電 (2330-TW) 8,448 張。

三大法人連袂買超162億 外資加碼緯創、鴻海近萬張 連2買台積電。(圖：shutterstock)

觀察今日三大法人動向，外資、投信、自營商同步買超，合計買超 162.88 億元，自營商買超 32.97 億元，投信買超 3.26 億元，外資買超 126.65 億元、已連 2 買。從期貨籌碼面觀察，外資期貨空單小增 400 多口，外資期貨淨空單累計為 2.2 萬口。

觀察外資今日操作，買超群創近 3.9 萬張居冠最高，其次買超力積電 2.87 萬張，也敲進凱基金 2.57 萬張，台新新光金 1.6 萬張、緯創 1.4 萬張、彰銀 1.2 萬張 鴻海 1.17 萬張 友達 1.1 萬張，個別買超神達、聯電 0.85 萬張。

外資賣超部分，華邦電遭砍 2.54 萬張最高、連 2 賣 5.5 萬張，其次為台玻 1.4 萬張、華新 1.2 萬張、仁寶 1.19 萬，台泥 0.96 萬張， 華航、中鋼，各 0.6 萬張，其次依序為元大金、聯發科、華新科。

投信買超部分，首位與外資操作相反，大買華邦電 1.2 萬張最多，其次為緯創 1.18 萬張、台新新光金 0.7 萬張、華新 0.5 萬張，元大金 0.4 萬張，其下依序為矽格、文曄、神基、鴻海、力成。

投信賣超則以凱基金賣超 2.6 萬張最多，聯電、遠東新各賣超 1 萬張，長榮航賣超 0.9 萬張，正新 0.8 萬張，和碩 0.79 萬張，其下依序宏碁、陽明、日月光投控、仁寶。