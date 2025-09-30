〈台幣〉月初實質拋補需求主導 升值7.6分收30.469元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台北股匯市今 (30) 日雙漲，加權指數反彈 240 點，新台幣也強升，終場收升 7.6 分至 30.469 元，台北外匯經紀公司成交值 10.58 億美元，維持一般量能顯示在月初之際，匯市交投以實質拋補需求為主。
新台幣今日以 30.51 元、升值 3.5 分開出後，最高一度來到 30.445 元，終場收在 30.469 元，全日高低價差 9 分。
觀察主要亞幣，日元彈升達 0.6%，人民幣、星元小升 0.05% 左右，不過，韓元下跌近 0.4%，泰銖貶約 0.7%，新台幣則收升 0.13%，美元指數下跌近 0.2%。
統一投顧分析，儘管市場持續關注川普政策變化，以及月底政府關門的可能性，不過，兩黨領袖已就支出法案展開協商，且關稅造成通膨效果有限，多位官員支持未來持續寬鬆，有助市場資金活絡。
惟國泰證期研究部仍提醒，美國 8 月 PCE 年增率升至 2.7%，核心 PCE 維持 2.9%，雙雙高於聯準會 2% 的長期目標，顯示物價壓力並未如市場原先期待般快速緩解。
