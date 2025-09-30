〈台幣〉月初實質拋補需求主導 升值7.6分收30.469元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-30 23:09

台北股匯市今 (30) 日雙漲，加權指數反彈 240 點，新台幣也強升，終場收升 7.6 分至 30.469 元，台北外匯經紀公司成交值 10.58 億美元，維持一般量能顯示在月初之際，匯市交投以實質拋補需求為主。

新台幣升值7.6分，收在30.469元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.51 元、升值 3.5 分開出後，最高一度來到 30.445 元，終場收在 30.469 元，全日高低價差 9 分。

觀察主要亞幣，日元彈升達 0.6%，人民幣、星元小升 0.05% 左右，不過，韓元下跌近 0.4%，泰銖貶約 0.7%，新台幣則收升 0.13%，美元指數下跌近 0.2%。

統一投顧分析，儘管市場持續關注川普政策變化，以及月底政府關門的可能性，不過，兩黨領袖已就支出法案展開協商，且關稅造成通膨效果有限，多位官員支持未來持續寬鬆，有助市場資金活絡。