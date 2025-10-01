search icon



〈台股盤後〉不畏美雜音干擾 台積電領攻漲162點 2萬6得而復失

鉅亨網記者黃皓宸 台北


美股投資人不受政府停擺逼近，4 大指數前晚齊揚，台股今 (1) 日為 10 月開市首日，早盤在權值股台積電 (2330-TW)、AI 及記憶體族群簇擁下，一度上漲 500 點至 26,325 點，衝破 2 萬 6 千點大關，盤中遇獲利賣壓影響，尾盤收斂漲逾 162.37 點或 0.62%，終場收 25,982.91 點，成交量小增至 4557.14 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉不畏美雜音干擾 台積電領攻漲162點 2萬6得而復失。(鉅亨網資料照)

美國近期傳來干擾市場的訊息不少，美國政府關門、232 條款調查，還有美國官員拋台美晶片製造採「五五分」構想，但台股今日在台積電領軍下，仍無懼利空上揚。


在電子權值股部分，受惠於 OpenAI 執行長奧特曼昨 (30) 日來台，拜會台積電與鴻海 (2317-TW)2 大供應鏈龍頭，被視為 AI 大戰中的持續「固樁」，激勵台積電漲 1.53% 或 20 元，收 1,325 元；鴻海 (2317-TW) 漲 1.38%。

緯創 (3231 -TW) 則受惠戴爾 (Dell) 動作頻頻，加大 AI 伺服器訂單，漲逾 3.2%；台達電 (2308-TW) 漲逾 2%；東元 (1504-TW) 得利於 AI 與電力基建題材，早盤隨即亮燈鎖漲停。

受惠 AI 產品需求強勁，PCB、上游玻纖布題材概念股也持續發燒，包括尖點 (8021-TW)、建榮 (5340-TW)、德宏 (5475-TW) 飆漲停、富喬 (1815-TW) 漲 3%、台玻 (5340-TW) 漲 2%。

另受記憶體報價持續上揚影響，相關類股也持續走揚，力積電 (6770-TW) 漲停，南亞科 (2408-TW) 漲約 4.38%，旺宏 (2337-TW) 漲 1.79%。

AI 伺服器散熱部分，包括健策 (3653-TW) 漲約 1.45%，奇鋐 (3017-TW) 漲近 4.4%。

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1325+1.53%
鴻海219+1.39%
健策2445+1.45%
旺宏25.5+1.80%
南亞科76.2+4.38%
力積電27.9+9.84%
富喬67.8+3.04%
德宏65.1+9.97%
建榮49.4+9.90%
尖點111+9.90%
東元104.5+9.88%
台達電871+1.99%
奇鋐1025+4.49%

