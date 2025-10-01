〈熱門股〉佳必琪AI產品多方進擊明年展望續強 早盤漲逾7%站回月線
鉅亨網記者彭昱文 台北
連接器及線束廠佳必琪 (6197-TW) 受惠 AI 伺服器需求持續強勁，加上大 Power 等新產品線陸續開出貢獻，公司樂觀看好明年營運持續成長，今 (1) 日股價跳空開高、站回月線之上，早盤漲逾 7%。
佳必琪表示，目前是輝達 (NVIDIA) GB200 AI 伺服器平台供應商，GB300 以及下一代的 Vera Rubin，部分產品也已經進入 POC 階段；此外，也透過子公司切入輝達與聯發科 (2454-TW) 合作的 AI PC 供應鏈。
從產品來看，佳必琪指出，AI 將持續帶動電力需求，因此朝大 Power 產品佈局。另外，PCIe Gen6 最快於明年上半放量，Gen7 則預計於明年第一季工程樣品，水冷連接器方面，目前已順利取得專利，在進行樣品測試中。
除了 AI 伺服器外，佳必琪光模組產品也持續在歐洲電信市場放量；機器人、車用連接器等也有多個專案在進行中。佳必琪看好，在產品組合轉佳、新品陸續貢獻下，對下半年及明年展望正向。
