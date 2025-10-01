search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈熱門股〉佳必琪AI產品多方進擊明年展望續強 早盤漲逾7%站回月線

鉅亨網記者彭昱文 台北


連接器及線束廠佳必琪 (6197-TW) 受惠 AI 伺服器需求持續強勁，加上大 Power 等新產品線陸續開出貢獻，公司樂觀看好明年營運持續成長，今 (1) 日股價跳空開高、站回月線之上，早盤漲逾 7%。

cover image of news article
〈熱門股〉佳必琪AI產品多方進擊明年展望續強 早盤漲逾7%站回月線。(鉅亨網資料照)

佳必琪表示，目前是輝達 (NVIDIA) GB200 AI 伺服器平台供應商，GB300 以及下一代的 Vera Rubin，部分產品也已經進入 POC 階段；此外，也透過子公司切入輝達與聯發科 (2454-TW) 合作的 AI PC 供應鏈。


從產品來看，佳必琪指出，AI 將持續帶動電力需求，因此朝大 Power 產品佈局。另外，PCIe Gen6 最快於明年上半放量，Gen7 則預計於明年第一季工程樣品，水冷連接器方面，目前已順利取得專利，在進行樣品測試中。

除了 AI 伺服器外，佳必琪光模組產品也持續在歐洲電信市場放量；機器人、車用連接器等也有多個專案在進行中。佳必琪看好，在產品組合轉佳、新品陸續貢獻下，對下半年及明年展望正向。

文章標籤

佳必琪AI伺服器連接器輝達

相關行情

台股首頁我要存股
佳必琪166+2.79%
聯發科1290-1.90%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
聯發科

70.59%

勝率

#波段回檔股

偏弱
聯發科

70.59%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
聯發科

70.59%

勝率

#營收創高股

中強短弱
佳必琪

61.91%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty