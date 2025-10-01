〈熱門股〉佳必琪AI產品多方進擊明年展望續強 早盤漲逾7%站回月線

佳必琪表示，目前是輝達 (NVIDIA) GB200 AI 伺服器平台供應商，GB300 以及下一代的 Vera Rubin，部分產品也已經進入 POC 階段；此外，也透過子公司切入輝達與聯發科 ( 2454-TW ) 合作的 AI PC 供應鏈。

除了 AI 伺服器外，佳必琪光模組產品也持續在歐洲電信市場放量；機器人、車用連接器等也有多個專案在進行中。佳必琪看好，在產品組合轉佳、新品陸續貢獻下，對下半年及明年展望正向。