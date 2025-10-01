宏碁陳俊聖：弄清英特爾與輝達合作的影響 年底前赴美直接對話

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-01 16:38

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (1) 日舉辦龍騰微笑獎頒獎典禮，董事長陳俊聖受訪被問到英特爾 (INTC-US) 與輝達(NVDA-US) 合作案，他表示市場過度關注 Intel 與 Nvidia 合作對台積電的影響, 卻忽略了對下游品牌商的實質衝擊，自己年底前將親赴美國了解具體影響。

宏碁陳俊聖：市場忽略Intel與Nvidia合作對品牌廠影響 年底前赴美了解具體狀況。(鉅亨網記者吳承諦攝)

陳俊聖表示，目前 PC 處理器市場由 Intel、AMD 兩家 x86 供應商主導，若未來供應商數量增加，將使產業更加動態化，供應商數量增加將大幅提高品牌廠在產品準備的複雜度與研發投入，每個 SKU（產品單位）都有成本，包括準備成本與庫存成本都必須列入考量。

陳俊聖補充，品牌廠必須在 GPU、CPU 的組合，以及可能增加的 CPU 供應商中，找到正確的研發投入方向，不然市場會越做越辛苦，這是品牌廠面臨的重要課題，年底前將規劃美國行程, 直接與 Intel、Nvidia 對話, 了解對整體產業的具體影響層面。

對於美國政府近期提出的「晶片台美 1:1 生產」，陳俊聖回應，目前對 PC 品牌在美銷售沒有直接漲價壓力，1:1 晶片政策是較長期的想法，需要一個過程，現在對宏碁來講是供應鏈重組的過程，銷往美國的供應鏈安排已大致就緒。

不過他也提醒，目前仍需準備其他變數, 包括 232 特別條款的安排等因素。對於 CPU 產地問題，陳俊聖解釋要看最後封裝地點，可能在馬來西亞、新加坡或台灣，再運往美國、越南或泰國等最終目的地。

針對記憶體漲價是否轉嫁消費者，陳俊聖提出價格決定的三大因素：供給與需求、產品差異化、以及與個別客戶的各自安排，強調價格決定不只從成本面考量；陳俊聖也點出目前 CPU 供應較為吃緊, 英特爾 與 AMD (AMD-US) 都有供需不匹配情況，CPU 供應成為目前的限制因素。